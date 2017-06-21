Россия поставила странам АТР более 250 самолетов марки "Су"
|
|
Истребитель Су-30 МКИ
Источник: Vitaly V. Kuzmin
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. Россия поставила странам Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) более 250 самолетов марки "Су", истребитель Су-30 сегодня является основным боевым самолетом ВВС ряда стран АТР, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Повышенным спросом на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется российская авиационная техника: многофункциональные истребители типа "Су" и "МиГ". Странам АТР поставлено более 250 самолетов марки "Су". Истребители типа Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона", - сказал Михеев журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017.
Михеев добавил, что в настоящее время в АТР повышенный интерес вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители типа Су-30МК, учебно-боевые самолеты Як-130, самолет заправщик Ил-78МК-90, а также многофункциональный самолет-амфибия Бе-200".
|
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.06.2017 "Рособоронэкспорт": контракт на поставку Индии систем С-400 скоро будет подписан
19.11.2012 Россия на Airshow China: Як-130 и бенефис "Русских витязей"
13.11.2012 Экспозиция "Рособоронэкспорта" на авиакосмическом салоне "Эйршоу Чайна-2012" ориентирована на потребности рынка стран Азиатско-Тихоокеанского региона
13.11.2012 «Рособоронэкспорт» в седьмой раз примет участие в авиакосмической выставке в Китае
10.02.2011 На юге Индии открылся международный авиакосмический салон "Аэро Индия- 2011", в котором принимает участие Россия
08.02.2011 «Рособоронэкспорт» на выставке «АЭРО ИНДИЯ-2011»
18.11.2010 Главный китайский авиакосмический смотр
16.11.2010 Китай остается одним из важнейших партнеров России в сфере ВТС