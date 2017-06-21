Россия поставила странам АТР более 250 самолетов марки "Су"



Истребитель Су-30 МКИ

Источник: Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-30 МКИИсточник: Vitaly V. Kuzmin

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 21 июн - РИА Новости. Россия поставила странам Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) более 250 самолетов марки "Су", истребитель Су-30 сегодня является основным боевым самолетом ВВС ряда стран АТР, заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Повышенным спросом на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона пользуется российская авиационная техника: многофункциональные истребители типа "Су" и "МиГ". Странам АТР поставлено более 250 самолетов марки "Су". Истребители типа Су-30 выбраны в качестве основных боевых самолетов военно-воздушными силами нескольких стран региона", - сказал Михеев журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017.

Михеев добавил, что в настоящее время в АТР повышенный интерес вызывают многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, многоцелевые истребители типа Су-30МК, учебно-боевые самолеты Як-130, самолет заправщик Ил-78МК-90, а также многофункциональный самолет-амфибия Бе-200".