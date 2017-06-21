"Рособоронэкспорт" продал в 2016 году оружия на $13 млрд



Стенд "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Стенд "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году, отметил глава компании Александр Михеев

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Общий объем экспорта российской военной продукции по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил более $13 млрд. Об этом на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" журналистам рассказал глава компании Александр Михеев.

"Общий объем экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил $13,1 млрд", - сказал он.

За последние пять лет объемы экспорта незначительно снижались и возрастали, но в целом все время реальный годовой показатель российского спецэкспортера оставался на этом уровне, добавил Михеев.

"Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году", - подчеркнул он.