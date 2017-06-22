"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж
|
|
Танки Т-14 "Армата"
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Отмечается, что реализация техники может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства и удовлетворения потребностей российских силовых ведомств
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Танк нового поколения "Армата" и новейшая система ПВО С-500 пока не будут поставляться иностранным заказчикам. Об этом журналистам в ходе международного авиасалона "Ле- Бурже-2017" рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Безусловно, танк нового поколения "Армата", система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах "Рособоронэкспорта" соответствующих поставок пока не значится", - сказал он.
Михеев пояснил, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства и удовлетворения потребностей российских силовых ведомств.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
|
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
26.05.2017 Последний отсчет
07.04.2017 Больше "Армат", меньше кораблей: подробности новой госпрограммы вооружений
25.03.2015 Догнать и перегнать СССР
20.01.2015 Новый щит и новый меч
02.09.2014 Украинский кризис срывает перевооружение российской армии
13.01.2014 Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
06.01.2014 ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
23.12.2013 Ударная "Армата"
|
beka1
1075
|
№1
22.06.2017 02:16
Ну, если Китай попросит, думаю, Россия сделает для него исключение...
|
+1Сообщить модератору