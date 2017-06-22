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"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж

22.06.2017 ТАСС 1171 2
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Танки Т-14 &quot;Армата&quot;
Танки Т-14 "Армата"
Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Отмечается, что реализация техники может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства и удовлетворения потребностей российских силовых ведомств

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Танк нового поколения "Армата" и новейшая система ПВО С-500 пока не будут поставляться иностранным заказчикам. Об этом журналистам в ходе международного авиасалона "Ле- Бурже-2017" рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Безусловно, танк нового поколения "Армата", система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах "Рособоронэкспорта" соответствующих поставок пока не значится", - сказал он.

Михеев пояснил, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства и удовлетворения потребностей российских силовых ведомств.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.

Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Франция
Продукция
Армата
С-400 Триумф
С-500
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
beka1
1075
№1
22.06.2017 02:16
Ну, если Китай попросит, думаю, Россия сделает для него исключение...
+1
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RU
KonezLiberalizma
16
№2
22.06.2017 09:20
А что есть что поставлять?
0
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