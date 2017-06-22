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Дмитрий Рогозин посетил нижнетагильский Уралвагонзавод

22.06.2017 ЦАМТО 369 1
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Уралвагонзавод
В цехе "Уралвагонзавода"
Источник: Сергей Птичкин / РГ

ЦАМТО, 21 июня. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин с рабочим визитом посетил нижнетагильский Уралвагонзавод, сообщила пресс-служба предприятия.

В сопровождении генерального директора корпорации УВЗ Александра Потапова вице-премьер ознакомился с вагоносборочным производством, а также проинспектировал работу главного танкового конвейера Уралвагонзавода. Прежде всего, его интересовала готовность цехов УВЗ к серийному производству танка нового поколения "Армата".

В рамках визита Дмитрий Рогозин провел закрытое совещание по теме "Ход реализации портфеля заказов АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" на 2017 год". В совещании приняли участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представители Министерства обороны РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства финансов РФ, генеральные директора предприятий корпорации УВЗ.В приветственном слове к участникам Дмитрий Рогозин подчеркнул, что опытно-войсковая эксплуатация танка "Армата" должна начаться с 2019 года. Вице-премьер также особо отметил преимущества танка Т-72, который уже много лет является базовой машиной для Сухопутных войск и будет еще служить после той уникальной модернизации, которую проводит Уралвагонзавод. Он выразил надежду, что и танк на платформе "Армата" также будет иметь десятки лет жизни.

В завершении рабочей поездки Дмитрию Рогозину были продемонстрированы боевые и технические характеристики танка третьего поколения "Армата" на ФКП "НТИИМ", сообщает пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод".
21.06.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Минфин РФ
НТИИМ ФКП
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Рогозин Дмитрий

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
танкист
130
№1
22.06.2017 15:54
Цитата, q
Вице-премьер также особо отметил преимущества танка Т-72, который уже много лет является базовой машиной для Сухопутных войск и будет еще служить после той уникальной модернизации, которую проводит Уралвагонзавод.
     Да! После того как поставили памятник Т-80у,  больше ничего не остается делать, как хвалить Т-72. А модернизация действительно "уникальная", такой еще никогда не было.
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