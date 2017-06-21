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Вооруженные силы Израиля в ближайшее время получат БЛА "Скайларк-3"

22.06.2017 ЦАМТО 192 0
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UAV_Skylark
БЛА Skylark II. Источник: ruvsa.com

ЦАМТО, 21 июня. Вооруженные силы Израиля рассчитывают в ближайшее время получить первую партию тактических беспилотных летательных аппаратов "Скайларк-3" компании "Элбит системз" (Elbit Systems), которые расширят возможности по ведению разведки.

Как сообщает "Шепард" со ссылкой на заместителя командира части "Скайрайдер" (эксплуатирует "Скайларк-1") майора Итая Тургемена (Itai Turgeman), первая партия БЛА будет поставлена подразделениям, размещенным в пограничных регионах. Применение систем планируется начать практически сразу после поставки и необходимых испытаний. Полная готовность систем к боевому применению должна быть достигнута к концу года после поставки всех БЛА.

БЛА "Скайларк-3", впервые продемонстрированный в феврале 2016 года, предназначен для оснащения формирований уровня "бригада", в то время как состоящие на вооружении в течение шести лет БЛА "Скайларк-1" будут применяться для ведения разведки на уровне батальона."Скайларк-3" был разработан с использованием опыта создания семейства "Скайларк". Максимальная взлетная масса БЛА – 45 кг, размах крыла – 4,8 м. Аппарат отличается рядом усовершенствований, а также увеличенной дальностью (около 30-40 км), продолжительностью полета (до 6 ч) и грузоподъемностью (до 10 кг). Практический потолок составляет 15000 футов (4570 м). Для сравнения, продолжительность полета "Скайларк-1" – 2,5 ч, радиус действия – 15 км. Запуск БЛА осуществляется с помощью специализированной буксируемой катапульты. Для посадки используются парашют и надувная подушка безопасности. Перед приземлением БЛА делает переворот для защиты полезной нагрузки.

"Скайларк-3" совместим с другими ранее разработанными "Элбит системз" беспилотными системами. Наземная станция управления обеспечивает возможность одновременного управления "Скайларк-3" и "Скайларк-1", либо двумя БЛА одного типа, что позволяет продлить выполнение разведывательных задач и, при необходимости, применять меньшие по размерам аппараты.

"Скайларк-3" может одновременно нести ЭО и ИК камеры, в то время как "Скайларк-1" может нести только одну камеру. БЛА передает изображение с высоким разрешением, что существенно повышает эффективность ведения разведки. Возможен демонтаж одной из аккумуляторных батарей, что позволит освободить место для дополнительной полезной нагрузки, однако отрицательно скажется на продолжительности полета.

"Скайларк-3" может применяться для выдачи целеуказания управляемым боеприпасам с лазерным наведением и интегрироваться с сетевой системой командования и боевого управления ВС Израиля, что сокращает период прохождения информации от средств обнаружения до средств поражения.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Компании
Elbit Systems
Проекты
БПЛА

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