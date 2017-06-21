Рособоронэкспорт готов поставлять вооружения странам НАТО
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Стенд Рособоронэкспорта. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ЛЕ БУРЖЕ, 21 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт готов поставлять оружие странам НАТО при соответствующем решении президента России и отказе западных государств от недобросовестной конкуренции, заявил журналистам в ходе авиасалона Paris Airshow-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
"Скажу больше: Рособоронэкспорт с большим удовольствием при соответствующих решениях президента поставлял бы вооружение и военную технику другим странам альянса. Однако в настоящий момент этому, как вы знаете, мешает недобросовестная конкуренция со стороны западных стран, выраженная в наложенных на Россию и Рособоронэкспорт санкциях", - сказал он.
В качестве успешного примера военно-технического сотрудничества со странами НАТО Михеев привёл в пример Грецию, на вооружении которой стоят зенитно-ракетные комплексы С-300.
Гендиректор Рособоронэкспорта подчеркнул, что проводимые сегодня переговоры по поставкам систем ПВО большой дальности с другим государством НАТО - Турцией не имеют рисков, поскольку отношения Москвы и Анкары строятся "на доверии".
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21.06.2017
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