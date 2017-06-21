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Экологический взвод ВВО приступил к работам на острове Врангеля

22.06.2017 ЦАМТО 140 0
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Вертолет Ми-26
Вертолет Ми-26 ВВС РФ в Арктике
Источник: Пресс-служба Северного флота ВМФ РФ

ЦАМТО, 21 июня. Экологическое подразделение Восточного военного округа в полном составе со всем необходимым имуществом доставлено вертолетом армейской авиации ВВО Ми-26 на остров Врангеля (Чукотский автономный округ).

На сегодня 30 военнослужащих приступили к работам по очистке острова от металлического мусора в районе поселка Ушаковское (о.Врангеля).

По завершении работ в районе населенного пункта личный состав экологического взвода приступит к очистке от металлолома территории мыса Гаваи (о.Врангеля).

Военнослужащие экологического взвода ВВО до начала октября планируют собрать, спрессовать, при необходимости разрезать, и отправить на материк около 600 тонн металлолома.

Транспортировка спрессованного металлолома на "большую землю" будет выполнена судами вспомогательного флота и сторонних организаций, осуществляющих Северный завоз, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
21.06.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ

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