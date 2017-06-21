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РКК "Энергия": корабли серии "Союз" в будущем станут космическим такси

22.06.2017 ТАСС 240 0
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Союз TMA-15M
Пилотируемый корабль «Союз TMA-15M» после отстыковки от МКС
Источник: NASA

Глава корпорации считает, что американские астронавты, скорее всего, продолжат использовать "Союз" для полетов на МКС после создания своих кораблей

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Космические корабли серии "Союз" продолжат использоваться в качестве туристического такси после ввода в эксплуатацию корабля нового поколения "Федерация", считает генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Я думаю, что "Союз" имеет право на продолжение своей жизни. Поскольку есть рынок космического туризма и есть доверие к этому кораблю, это такие важные составляющие, которые надо использовать", - сказал глава предприятия.

РКК "Энергия" также рассматривает возможность доработки "Союза" для облета Луны. "Если нам удастся это сделать быстрее, то мы на нем можем отработать важные системы, которые впоследствии будут использованы на "Федерации", - отметил Солнцев.

Пилотируемые корабли "Союз" используются для полетов на орбиту с 1967 года. С тех пор "Союзы" были модифицированы несколько раз, на сегодняшний день Россия использует для отправки людей на МКС трехместную модификацию "Союз МС".

Разрабатываемый корабль "Федерация" предназначен для доставки людей и грузов к Луне и на орбитальные станции, находящиеся на околоземной орбите. Планируется, что его первый пуск состоится в 2022 году с космодрома Байконур.

При этом Солнцев считает, что американские астронавты, скорее всего, продолжат использовать "Союз" для полетов на МКС после создания своих кораблей.

"У нас подписаны контракты на 2017, 2018 и 2019 годы. Сейчас мы ведем работу по заключению контрактов после 2020 года и шансы к их подписанию очень высокие", - сказал он.

По словам Солнцева, наиболее высокие шансы заключения таких контрактов у РКК "Энергия" с американской корпорацией "Боинг". Ранее сообщалось, что две компании уже подписали контракт на продажу двух мест в российских кораблях на 2017-2018 годы и опцион на три места в 2019 году.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Франция
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Boeing
Энергия РКК
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2020-й год
Байконур
Луна
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Федерация КК

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