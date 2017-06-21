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Макет корабля "Федерация" может быть установлен в Сочи рядом с "Бураном"

22.06.2017 ТАСС 207 0
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Корабль «Федерация»
Предполагаемый облик российского космического корабля «Федерация»
Источник: ic.pics.livejournal.com

Ранее сообщалось, что он будет установлен в научном парке центра "Сириус"

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Один из макетов космического корабля "Федерация" в будущем может занять место в Сочи рядом с макетами космических кораблей "Буран" и "Клипер", сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев.

"Я думаю, что когда "Федерация" полетит, мы сможем ее предложить и в такие центры и музеи", - сказал он.

Всего перед запуском космического корабля нового поколения планируется создать девять кораблей-макетов для проведения различных типов испытаний. Первый пуск корабля в беспилотном режиме запланирован на 2022 год.

Ранее сообщалось, что макеты кораблей "Буран" и "Клипер" будут установлены в научном парке центра "Сириус" в Сочи.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Франция
Продукция
Клипер
Проекты
Федерация КК

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