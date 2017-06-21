Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия может создать шлюзовой модуль для окололунной станции

22.06.2017 ТАСС 237 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/

Отмечается, что корабль может находиться в автономном полете около 30 суток

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" в качестве вклада в окололунную космическую станцию предлагает создать шлюзовую камеру для выходов космонавтов в открытый космос, аппарат для спуска на лунную поверхность и корабль для доставки экипажей к Луне, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор РКК Владимир Солнцев.

"Мы предлагаем корабль "Федерация", который может на сегодняшний день находиться в автономном полете около 30 суток, мы работаем по шлюзовому модулю, по взлетно-посадочному модулю, мы в поиске новых технологических решений", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что Россия, США и другие партнеры по МКС обсуждают возможность создания окололунной космической станции. По словам генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова, пока обсуждается облик станции и возможный вклад каждой из сторон.
21.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Компании
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Федерация КК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.06 15:52
  • 30
Министерство обороны России закупит партию БМПТ
  • 22.06 15:27
  • 31
F-35 "сокрушит годы дезинформации"
  • 22.06 15:23
  • 1
Ждите гостей
  • 22.06 15:17
  • 1
Тайвань прорывается на мировой рынок вооружений
  • 22.06 15:16
  • 2
F-22. Снова рассматривается возможность возобновления производства
  • 22.06 15:14
  • 2
SmartGlider. "Умно скользить" и поражать ПВО
  • 22.06 15:10
  • 1
Украинский адмирал: У ВМСУ осталось два боевых корабля
  • 22.06 14:57
  • 9
Не верьте шумихе по поводу российской гиперзвуковой ракеты (Popular Science, США)
  • 22.06 14:56
  • 99
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
  • 22.06 14:37
  • 5050
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.06 14:11
  • 36
Стартовый комплекс для сверхтяжелой ракеты начнут строить после комплекса для "Ангары"
  • 22.06 14:06
  • 265
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 22.06 13:34
  • 5
"Ильюшин" возобновил создание среднего транспортника для Минобороны
  • 22.06 12:51
  • 3
"Хуркус-С" - турбовинтовой турецкий штурмовик
  • 22.06 12:01
  • 21
ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
другие обсуждаемые темы