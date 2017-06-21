Россия может создать шлюзовой модуль для окололунной станции
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Международная космическая станция
Источник: http://photoshtab.ru/
Отмечается, что корабль может находиться в автономном полете около 30 суток
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" в качестве вклада в окололунную космическую станцию предлагает создать шлюзовую камеру для выходов космонавтов в открытый космос, аппарат для спуска на лунную поверхность и корабль для доставки экипажей к Луне, сообщил журналистам на авиакосмическом салоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор РКК Владимир Солнцев.
"Мы предлагаем корабль "Федерация", который может на сегодняшний день находиться в автономном полете около 30 суток, мы работаем по шлюзовому модулю, по взлетно-посадочному модулю, мы в поиске новых технологических решений", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что Россия, США и другие партнеры по МКС обсуждают возможность создания окололунной космической станции. По словам генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова, пока обсуждается облик станции и возможный вклад каждой из сторон.
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21.06.2017
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