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Энергия для броска: применение суперконденсаторов в ВПК России

21.06.2017 ООО «ТЭЭМП» 1091 0
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Суперконденсаторы
Производство систем хранения и накопления электроэнергии ООО «ТЭЭМП»
Источник: ООО «ТЭЭМП»

Масштабное внедрение современных технологий — не просто близкая перспектива, но и неотвратимое будущее для всего российского военно-промышленного комплекса. Одно из самых интенсивно развивающихся направлений — энергоэффективные технологии — позволит качественно улучшить возможности современной военной техники.

Компания ТЭЭМП в сотрудничестве с университетом МИСиС разработала собственную технологию изготовления высокоэффективных суперконденсаторов и модулей на их основе

— устройств, способных при необходимости выдать ток огромной мощности. Стартерные устройства ТЭЭМП способны запустить двигатель даже самой тяжелой военной техники и делают это надежно при любых температурах — вплоть до -65°С.

Выдающиеся качества суперконденсатору придают электродные материалы и электролиты, разработанные учеными МИСиС по заказу ТЭЭМП. Наноуглеродный материал из органического волокна обладает низким сопротивлением и повышенной удельной энергоемкостью – до 20 Фарад на см3 активной массы. Секрет в его огромной удельной площади: под электронным микроскопом поверхность электрода напоминает шубу, покрытую волосками — «вискерсами». Благодаря большой удельной площади, электрод может накопить на своей поверхности большое количество ионов, а применение специальных органических электролитов позволяет воспользоваться накопленным зарядом практически в любых, даже самых сложных условиях.


Производство систем хранения и накопления электроэнергии ООО «ТЭЭМП»
Источник: ООО «ТЭЭМП»

Оригинальная технология изготовления электродных материалов из органических волокон снижает себестоимость накопителя энергии почти в 3 раза. Кроме того, конструкция ячеек позволяет снизить массу и размер модуля на 30% по сравнению с аналогичными устройствами. Производственные мощности для выпуска новейших российских суперконденсаторов расположены в городе Химки, Московской области.

Основные перспективы применения устройства производители связывают с тяжелой транспортной техникой, применяемой в железнодорожном, морском, грузовом транспорте, в авиации, а также в передвижных боевых машинах. Именно здесь возможности суперконденсаторов раскрываются наиболее полно: суперконденсаторный модуль может зарядиться даже от практически полностью разряженного аккумулятора. Во время испытаний специалисты компании смогли запустить двигатель тяжелого трактора в тридцатиградусный мороз, зарядив модуль от аккумулятора с напряжением 1В. Более того, небольшое устройство на основе суперконденсаторов ТЭЭМП легко заменяет собой аккумуляторы танка Т-62 и способно запустить его 5 раз подряд. Стартерные устройства на основе модулей компании могут использоваться для запуска агрегатов, которые требуют при заводе дополнительной большой мощности и дальнейшей быстрой отдачи энергии, при этом происходит экономия времени службы штатных аккумуляторов, так как излишняя нагрузка с них снимается.


Производство систем хранения и накопления электроэнергии ООО «ТЭЭМП»
Источник: ООО «ТЭЭМП»

Технологии суперконденсаторов только начинаются применяться в сфере ВПК. Подобные разработки только сейчас начинают внедряться в оборонных комплексах Израиля, Великобритании, США. В 2016 году по заказу Минобороны РФ успешно прошла испытания колёсная бронемашина с гибридной энергоустановкой и электротрансмиссией на базе БТР-90, разработаны решения для стартерного пуска танков и БРДМ, в сотрудничестве с НИИ Приборостроения им. А.Г. Шипунова» создан накопитель для поворотного механизма систем ПВО. Испытания, проведенные ТЭЭМП в 2017г. показали, что устойчивая к критическим температурам система идеальна для машин, предназначенных для эксплуатации в воинских формированиях, дислоцированных в Арктической зоне. На основе суперконденсаторов создана система безобмоточного размагничивания кораблей и военных судов. В рамках работы над гибридными пусковыми устройствами уже разработан и изготовлен накопитель для испытаний на вертолете Ми-8.

Масштабное применение суперконденсаторов позволит качественно улучшить мобильность, готовность и надежность военной техники — это очевидно по итогам уже прошедших испытаний.


Производство систем хранения и накопления электроэнергии ООО «ТЭЭМП»
Источник: ООО «ТЭЭМП»
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ООО «ТЭЭМП»
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Россия
США
Продукция
БТР-90
Ми-8
Т-62
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика

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