Схватка авиагигантов



Лайнер А350-1000 на Paris Air Show 2017

Источник: fotografersha.livejournal.com Лайнер А350-1000 на Paris Air Show 2017Источник: fotografersha.livejournal.com

Международный аэрокосмический салон, открывшийся в Ле-Бурже, сразу показал: настоящие сражения разворачиваются в гражданском авиастроении. В схватке сошлись Boeing и Airbus.

Американцы представят Boeing 787-10 Dreamliner - самую новую и самую большую модель семейства 787, которую, как заявляется, отличает непревзойденная экономичность. В летной программе запланировано участие Boeing 737 MAX 9. Также должна состояться презентация более крупной версии Boeing 737 MAX 10, рассчитанной на 190 - 230 пассажиров.

А вот европейцы накануне презентовали обновленную и тоже более экономичную версию самого большого в мире пассажирского лайнера A380 - A380plus. Чем будет отличаться новый самолет? Как говорят специалисты, прежде всего - усовершенствованным крылом, что улучшит его аэродинамику и уменьшит потребление топлива на 4%. Кроме того, летающий гигант станет более вместительным за счет оптимизации пространства салона: это позволило добавить сразу 80 пассажирских кресел. С учетом этого себестоимость места в A380plus снижается на 13%.

Напомним: А380 - крупнейший серийный авиалайнер в мире. Его высота достигает 24 метров, размах крыльев - 80, а длина фюзеляжа - 73. Стоимость самолета в стандартной комплектации - 320 миллионов долларов. Он может лететь без посадки до 15 тысяч километров и брать на борт 525 пассажиров на регулярных рейсах и до 853 - в чартерном варианте. До появления европейского суперлайнера на протяжении 37 лет наиболее крупным, тяжелым и вместительным пассажирским лайнером в мире считался американский Boeing 747.

С помощью обновленной модели европейские авиастроители хотят повысить спрос на A380: пока "гиганты" продаются довольно медленно. Хотя известны случаи их изготовления даже по спецзаказу частных лиц. Но авиакомпании все чаще предпочитают заказывать менее дорогие лайнеры, которые к тому же не так требовательны к аэропортам и наземному обслуживанию. Эта же тенденция коснулась и главного конкурента Airbus - Boeing.

Кстати, сейчас полным ходом идут летные испытания российского лайнера МС-21. В Ле-Бурже он представлен только в модельном ряду, а также пилотажным тренажером для подготовки летных экипажей. Но интерес к нему проявлен уже в первый день авиасалона. И почему - понятно. Эта машина делается с прицелом на глобальный рынок, и, вне сомнения, займет нишу, которая пользуется самым большим спросом: по оценкам экспертов, в ближайшие двадцать лет понадобится не менее 15 тысяч машин именно такого класса. Как раз вчера МС-21-300 в рамках программы заводских доводочных испытаний выполнил полет с убранным шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов.

Авиасалон в Ле-Бурже в этом году проходит в 52-й раз. Россия участвует в нем с 1957 года, то есть уже шестьдесят лет. Увы, в этом году, как и в 2013-м, мы не показываем натурных образцов своей авиатехники. Исключение - "Суперджет 100". Правда, показывает SSJ-100 мексиканская авиакомпания Interjet, основной зарубежный заказчик этих лайнеров. Возможно, в рамках авиасалона будет подписан опцион на поставку еще 10 таких машин в Мексику.

"Гражданские самолеты Сухого" и словенская авиакомпания Adria начали обсуждать поставку 12 самолетов SSJ-100.

На Paris Air Show 2017 свою продукцию показывают 34 российских компании: они представляют 190 перспективных образцов авиационной и космической техники. Причем сразу начались интенсивные переговоры с потенциальными инозаказчиками российской авиатехники - гражданской и военной. В частности, заявлено, что с военными ОАЭ обсуждается возможность продажи ВВС этой страны истребителей Су-35, подтвердивших свои великолепные летные и боевые качества в Сирии.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев в Ле-Бурже озвучил интересную новость: Россия выиграла тендер на поставку для египетских вертолетоносцев типа "Мистраль". По его словам, сейчас начинается предконтрактная работа. Сам контракт "интересный и значимый".

Было заявлено и о том, что при Россия модернизирует вертолеты Ка-28 ВМС Индии. И сделано это будет в кооперации с итальянскими компаниями. Ка-28 - экспортная модификация корабельного вертолета Ка-27. Эти машины поставлялись Индии в 1980-е годы.

Также в кооперации с итальянской стороной мы приступим к модернизации индийских Су-30 МКИ. Об этом сказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он подчеркнул, что выбор итальянского партнера - инициатива Дели.

По мнению экспертов, Россия в ближайшие десять лет будет занимать первое место на мировом рынке военной авиации с долей в 27 процентов.

Помимо авиации в Ле-Бурже широко представлена российская космонавтика. Экспозиция госкорпорации "Роскосмос" посвящена 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли и проектам, реализуемым в международной кооперации. Демонстрируется продукция РКК "Энергия", Ракетно-космического центра "Прогресс", корпорации ВНИИЭМ, НПО им. Лавочкина, "ЦЭНКИ" (Космодромы России) и Центра им. Хруничева. Интерес вызывают полноразмерный макет "Спутника-1", макеты МКС, перспективного корабля "Федерация", ракет семейств "Ангара" и "Союз" , других космических аппаратов.

Сергей Птичкин, Наталия Ячменникова