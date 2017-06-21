Винтовка снайперских рекордов

В ноябре 2009 года в провинции Гильменд на юге Афганистана было жарко – войска "международных сил содействия безопасности" проводили очередную операцию против движения Талибан. Среди солдат НАТО, участвовавших в ней, был британский капрал Крейг Харрисон. Обнаруженный им вражеский пулемётный расчёт был важной целью, но находилась она более чем в двух километрах, далеко за пределами обычной дистанции "работы" армейских снайперов. Тем не менее, Харрисон решил рискнуть.

Британский снайпер с винтовкой Accuracy International в Афганистане..

Замыслу капрала способствовало то, что условия для стрельбы были просто идеальными – почти полное безветрие и не запылённый горный воздух. К радости Харрисона, увлечённые боем пулемётчики не обратили внимания на попадания девяти пристрелочных пуль, позволивших снайперу определить нужные для сверхдальней стрельбы поправки. Затем последовали три "зачетных" выстрела – в обоих талибов и их пулемёт.

Погибший пулемётный расчёт был обнаружен афганскими военными, осматривавшими поле боя. Когда стало понятно, что дистанция стрельбы близка к рекордной, для точного её определения над позицией капрала завис вертолёт "Апач", с помощью лазерного дальномера и определивший расстояние до талибских пулемётчиков. 2475 метров стали новым мировым рекордом снайперской стрельбы в боевых условиях.

Хотя большая часть заслуг в этом достижении принадлежит стрелку, стоит отдать должное и оружию, обеспечившему стабильные попадания на такой дальности. Успех снайперской винтовки L115A3 стал законным поводом для гордости офицеров Министерства обороны Великобритании, выбравших её в качестве оружия снайперов, но в первую очередь – для фирмы Accuracy International из Портсмута. Нельзя сказать, что к этому времени она нуждалась в особой рекламе – скорее, это стало очередным ярким подтверждением статуса AI как производителя отличного снайперского оружия.

Из стрелков в конструкторы

А началось все в 1978 году, когда другой британский стрелок – Малколм Купер – захотел основать собственную фирму, производящую высокоточные винтовки. Стрелять Купер любил и умел – к финалу спортивной карьеры среди его внушительной коллекции наград имелись две золотые олимпийские медали и семь титулов чемпиона мира. Как выяснилось впоследствии, он и собранная им команда оказались не менее талантливыми конструкторами.

Линейка винтовок Accuracy International, находящихся в настоящее время в производстве..

К этому моменту большинство снайперских винтовок в мире имели "классический" дизайн, по конструкции фактически представляя собой обычные магазинные винтовки с продольно-скользящим затвором и отличаясь только более толстым стволом и ударно-спусковым механизмом "спортивного" типа. На их фоне новые винтовки AI выглядели примерно столь же революционно, как полимерный "Глок" среди обычных стальных пистолетов. Основу конструкции составляла алюминиевая балка, к которой крепились ствол со ствольной коробкой, ударно-спусковой механизм и состоящая из двух половин пластиковая ложа. Фактически именно это "шасси" стало главным залогом популярности продукции Accuracy International.

Первым большим успехом новой компании стал "домашний" конкурс британской армии, решившей заменить старый снайперский "Энфилд" на что-то более современное. Представленная AI винтовка "Precision Marksman" в итоге стала победителем, и в середине 1980-х была принята на вооружение под обозначением L96A1.

Винтовка Accuracy International AWM (Arctic Warfare Magnum) под патрон .338LM на соревнованиях снайперов..

Однако наиболее удачным для Accuracy International стало участие в шведском конкурсе. Армии северного королевства требовалась винтовка, способная надежно работать в суровых природных условиях, поэтому специально для них на AI разработали модификацию Arctic Warfare. В частности, новая винтовка получила фрезерованные пазы для предотвращения замерзания воды или грязи, кроме того, она была приспособлена для стрельбы в толстых рукавицах на руках стрелка. Этот вариант высоко оценили не только шведы, принявшие в итоге британскую винтовку на вооружение как PSG.90, но и армия Великобритании, начавшая закупать новые винтовки как L118A1. Позднее "полицейская" версия AWP стала активно приобретаться правоохранительными органами по всему земному шару.

Интересно, что шведы помимо обычного "снайперского" патрона заказали ещё и подкалиберный, с сердечником диаметром 4,81 мм из карбида вольфрама, который высвобождается из пластико-алюминиевого контейнера сразу после вылета из ствола. Начальная скорость у этого боеприпаса составила 1340 м/с, тогда как обычные пули патрона 7,62?51 мм достигали при стрельбе из той же винтовки скорости лишь порядка 900 м/с. Новый боеприпас был разработан по заказу шведов фирмой "Винчестер" на основе их исследований по теме SLAP (Saboted Light Armor Penetrator).

Финский патрон для британской винтовки

Шведские военные рассчитывали, что новый высокоскоростной боеприпас увеличит не только пробиваемость, но и дальность уверенного поражения цели – с 800 до 1000 метров. Однако ключом к дальним дистанциям стал не подкалиберный боеприпас, а снайперские патроны большего калибра, и наиболее успешными здесь оказались ближайшие соседи шведов – финны из компании Lapua. Разработанный ими патрон 8,6?70 мм, более известный как .338 Lapua Magnum, изначально проектировался как боеприпас для стрельбы на большие дистанции. Финны планировали опередить американцев с патроном .300 Winchester Magnum, обладавшим хорошими баллистическими данными, но сильной отдачей. Кроме того, новый патрон должен был работать в оружии, более лёгком и удобном, чем также входящие в "снайперскую моду" винтовки под крупнокалиберный патрон .50BMG.

Снайперская пара с крупнокалиберной винтовкой AW50 под патрон .50BMG..

Для снайперских "магнумов" Accuracy International создала модификацию "арктического" варианта винтовки AWM (Arctic Warfare Magnum). Британцы предусмотрели возможность производства как винтовок под .338LM, так и под .300WM – и не ошиблись. В итоге армия выбрала вариант под финский патрон, принятый на вооружение как L115A1, в дальнейшем улучшенной до L115A3 – именно из неё Крейг Харрисон сделал свои рекордные выстрелы. Вариант под патрон .300WM выбрали немцы, приняв винтовку на вооружение как G22 (Scharfsch?tzengewehr 22).

На текущий момент именно .338 Lapua Magnum является наиболее популярным снайперским патроном для дальних дистанций, позволяя опытным стрелкам уверенно поражать цели на дистанции от 1000 до 1500 метров, оставаясь при этом малоуязвимыми для ответного огня из оружия под стандартный винтовочный патрон калибра 7,62 мм и его аналоги. В частности, именно поэтому на обладателей винтовок под .338 Lapua Magnum возлагают контрснайперские задачи.

Снайпер бундесвера с винтовкой G22 — вариантом винтовки Accuracy International под патрон .300WM..

Впрочем, в AI не оставили без внимания и нишу помянутого выше патрона .50BMG, создав под него ещё одну модификацию Arctic Warfare под обозначением AW50.

Успех винтовок Accuracy International среди военных и полицейских снайперов закономерно вызывал рост популярности и у частных лиц. При этом зачастую покупателей интересовала не вся винтовка, а лишь "шасси" от AI. Ответом на этот запрос рынка стала AICS (Accuracy International Chassis Systems) – то самое "шасси", в которое можно было уложить ствол с затворной группой и ударно-спусковым механизмом от других производителей. Так, в случае США это, как правило, был Remington 700.

В России

В СССР и Российской Федерации, как известно, несмотря на богатые снайперские традиции и опыт Великой Отечественной войны, ситуация с высокоточной стрельбой в силовых структурах была, мягко говоря, сложной. Приняв доктрину масштабной подготовки к Третьей мировой, советские генералы мыслили категориями ядерных ударов и танковых лавин до Ла-Манша. В рамках этой концепции нашлось место только для полуавтоматической СВД – отличной винтовки в своём классе "меткого стрелка отделения".

Снайпер Федеральной службы охраны Российской Федерации с винтовкой Accuracy International..

Появившаяся после 1991 года возможность сравнить СВД с современными западными снайперскими винтовками наглядно показала, что шансов на дальних дистанциях у неё немного. Попытка ликвидировать отставание "быстро и дёшево" путём спешной доработки спортивных винтовок – так, например, за основу винтовки СВ-98 была взята спортивная Рекорд-CISM – удалась лишь частично. Хотя болтовые магазинные винтовки и позволяли стрелять чуть дальше СВД, но по совокупности боевых и эксплуатационных характеристик уступали изделиям AI и другим западным образцам.

Достаточно быстро силовики начали обзаводиться зарубежными винтовками – вначале, как правило, на спонсорские средства. Винтовки AI в руках снайперов ФСБ и ФСО стали частым явлением как на фото журналистов, так и в таблицах соревнований, таких как Международные соревнования снайперов памяти капитана Владимира Берлина или проводимые в Краснодаре соревнования памяти Виктора Лисовского. По мере улучшения ситуации с финансированием закупки иностранных снайперских винтовок начали производиться и в рамках госзаказа. Одновременно велась большая работа и по "импортозамещению", причём, одной из первых задач стала замена выработавших ресурс стволов на западных винтовках. Разумеется, эти винтовки использовались не только на соревнованиях, но информация об их боевом применении не относится к широко распространяемой.

Полицейский снайпер с крупнокалиберной винтовкой Accuracy International AX 50 под патрон .50BMG..

Очередным этапом в истории фирмы AI стало участие в конкурсе PSR (Precision Sniper Rifle), который проводило Командование сил специальных операций США. В итоге американские военные предпочли продукцию фирмы Ремингтон, а Accuracy International начала выпускать и продавать разработанную для этого конкурса модель "для всех желающих". Основным отличием новой системы AX338/AXMC стала мультикалиберность – одна и та же винтовка может быть быстро сконфигурирована в вариантах под патроны .338LM, .300WM или 7,62?51 мм НАТО. Кроме того, в серии AX были отдельно выпущены винтовки в .308 Win (AX308) и крупнокалиберный вариант AX50.

Подводя итог, нужно заметить, что на сегодняшний день винтовки фирмы Accuracy International состоят на вооружении как у армий, так и у различных специальных подразделений и служб, полный список которых, скорее всего, будет длиннее этой статьи. Тем не менее, индустрия высокоточного оружия не стоит на месте, и в ней постоянно появляются новые игроки, в том числе и российские, но свой очень заметный след в истории Accuracy International уже оставила – пулевыми пробоинами на соревнованиях и на поле боя.

Так будет выглядеть винтовка AWM-F в новой командно-тактической игре "Калибр", которую компания 1С Game Studios разрабатывает совместно с Wargaming Labs.