Россия гонится за "Раптором"



Американские истребители F-22 Raptor во время полета из Румынии в Великобританию, 2016 год

Источник: Toby Melville/Reuters Американские истребители F-22 Raptor во время полета из Румынии в Великобританию, 2016 годИсточник: Toby Melville/Reuters

В США двигатели пятого поколения налетали 500 тысяч часов

В США производители двигателей для истребителей пятого поколения отчитались о налете своих изделий свыше 500 тыс. часов за 200 тыс. успешных полетов. Этот психологический рубеж фиксирует отставание России в этой высокотехнологичной сфере. Как выяснила "Газета.Ru", российские специалисты сейчас работают в три смены, пытаясь к концу 2017 года подготовить первый российский двигатель пятого поколения для ключевого этапа испытаний.

Двигатели корпорации Pratt & Whitney F119, установленные на истребителе ВВС США пятого поколения F-22 Raptor, перешли рубеж в 500 тыс. часов суммарной работы в воздухе, сообщает американское военно-аналитическое издание Defense News.

По словам разработчиков, два двигателя F119, установленные на F-22 Raptor, изготовлены с учетом технологии "стелс", чтобы максимально снизить его радиолокационную заметность, но при этом дать "Хищнику" непревзойденные скорость и маневренность. Двигатели могут работать на сверхзвуковых скоростях без дожигания топлива, обеспечивая самолету выдающиеся летно-технические характеристики и при этом не ставя под угрозу выполнение машиной боевой задачи, уверяют представители корпорации Pratt & Whitney.

В общей сложности на F-22 установлено около 200 двигателей F119. Начиная с 2005 года эти самолеты ВВС США успешно выполнили более 200 тыс. полетов.

"Наработка в 500 тыс. летных часов для двигателя F119 является несомненным достижением команды Pratt & Whitney и яркой демонстрацией возможностей наших технологий в ходе создания реактивных двигателей пятого поколения", - сказала журналистам директор программы двигателя F119 Аманда Глоуд.

В России созданием двигателя пятого поколения, или так называемого "изделия 30", для Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) занимается Московское опытно-конструкторское бюро им. Люльки - филиал ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".

В конце 2016 года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сообщил, что двигатель для ПАК ФА должен приступить к испытаниям непосредственно на самолете в четвертом квартале 2017 года. Предполагается, что остальные работы по двигателю пятого поколения будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением государственных испытаний в 2020 году.

"Сейчас мы работаем в три смены с задачей "догнать и перегнать". Хотим поднять наш двигатель в воздух, то есть закрепить на пилоне летающей лаборатории и проверить его работоспособность в полете, 6 ноября 2017 года", - рассказал "Газете.Ru" источник в ОКБ им. Люльки.

Однако, по словам специалиста, намеченный на 6 ноября полет может и не состояться, а сроки вновь передвинуться: разработчика подводят смежники. В частности, не выполняет договорных обязательств предприятие, занимающееся системой автоматического управления двигателем.

Между тем "изделие 30", по словам собеседника, действительно обладает реальными характеристиками силовой установки пятого поколения: развивает сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также имеет полностью цифровую систему управления. От двигателя для Су-35С (изделие 117С) его отличает повышенная сила тяги, новая турбина и улучшенные характеристики расхода топлива, а также полностью цифровая система управления.

За рубежом серийность - это тысячи двигателей, напоминает Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

Крупные корпорации готовы потратить на разработку такого двигателя миллиард долларов, а потом продавать его тысячами за миллион каждый. Но при маленькой серийности стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет огромна.

Поэтому КБ и предприятия с небольшой серийностью всегда будут в аутсайдерах в сфере создания современных авиадвигателей.

По словам Макиенко, даже США не могут позволить себе производить весь требуемый ряд двигателей для своей авиации. Поэтому проблема импортозамещения очень болезненна. Россия - слишком маленькая страна для двигателей, и без выхода на мировой рынок здесь ничего кардинально не решить, констатирует эксперт.

"Сегодня в вопросах создания двигателя пятого поколения мы находимся в той точке, в которой американцы были примерно двадцать лет назад, - объяснил "Газете.Ru" другой собеседник в отрасли. - У них уже есть хорошо отработанный, вылеченный от всех детских болезней серийный двигатель F119. Более того, на истребители F-35 ставится двигатель уже следующего поколения - F135".

Однако, по словам специалиста, в отечественном двигателестроении все не так плохо, как может показаться. Россия вторая страна в мире, которая вплотную подошла к созданию двигателя пятого поколения. В Европе к пятому поколению еще не приступали, а Китай еще даже не освоил производство ресурсных двигателей четвертого поколения. Современный авиационный двигатель - это показатель технологического уровня, достигнутого страной, сгусток всех достижений промышленности, объясняет собеседник. Неудивительно, что только две страны в мире могут позволить себе заниматься созданием и производством двигателей пятого поколения, единодушно констатируют специалисты отрасли.

Михаил Ходаренок