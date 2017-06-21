Россия гонится за "Раптором"
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Американские истребители F-22 Raptor во время полета из Румынии в Великобританию, 2016 год
Источник: Toby Melville/Reuters
В США двигатели пятого поколения налетали 500 тысяч часов
В США производители двигателей для истребителей пятого поколения отчитались о налете своих изделий свыше 500 тыс. часов за 200 тыс. успешных полетов. Этот психологический рубеж фиксирует отставание России в этой высокотехнологичной сфере. Как выяснила "Газета.Ru", российские специалисты сейчас работают в три смены, пытаясь к концу 2017 года подготовить первый российский двигатель пятого поколения для ключевого этапа испытаний.
Двигатели корпорации Pratt & Whitney F119, установленные на истребителе ВВС США пятого поколения F-22 Raptor, перешли рубеж в 500 тыс. часов суммарной работы в воздухе, сообщает американское военно-аналитическое издание Defense News.
По словам разработчиков, два двигателя F119, установленные на F-22 Raptor, изготовлены с учетом технологии "стелс", чтобы максимально снизить его радиолокационную заметность, но при этом дать "Хищнику" непревзойденные скорость и маневренность. Двигатели могут работать на сверхзвуковых скоростях без дожигания топлива, обеспечивая самолету выдающиеся летно-технические характеристики и при этом не ставя под угрозу выполнение машиной боевой задачи, уверяют представители корпорации Pratt & Whitney.
В общей сложности на F-22 установлено около 200 двигателей F119. Начиная с 2005 года эти самолеты ВВС США успешно выполнили более 200 тыс. полетов.
"Наработка в 500 тыс. летных часов для двигателя F119 является несомненным достижением команды Pratt & Whitney и яркой демонстрацией возможностей наших технологий в ходе создания реактивных двигателей пятого поколения", - сказала журналистам директор программы двигателя F119 Аманда Глоуд.
В России созданием двигателя пятого поколения, или так называемого "изделия 30", для Перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) занимается Московское опытно-конструкторское бюро им. Люльки - филиал ПАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".
В конце 2016 года гендиректор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Артюхов сообщил, что двигатель для ПАК ФА должен приступить к испытаниям непосредственно на самолете в четвертом квартале 2017 года. Предполагается, что остальные работы по двигателю пятого поколения будут развернуты в период с 2018 по 2020 год с прохождением государственных испытаний в 2020 году.
"Сейчас мы работаем в три смены с задачей "догнать и перегнать". Хотим поднять наш двигатель в воздух, то есть закрепить на пилоне летающей лаборатории и проверить его работоспособность в полете, 6 ноября 2017 года", - рассказал "Газете.Ru" источник в ОКБ им. Люльки.
Однако, по словам специалиста, намеченный на 6 ноября полет может и не состояться, а сроки вновь передвинуться: разработчика подводят смежники. В частности, не выполняет договорных обязательств предприятие, занимающееся системой автоматического управления двигателем.
Между тем "изделие 30", по словам собеседника, действительно обладает реальными характеристиками силовой установки пятого поколения: развивает сверхзвуковую скорость без использования форсажа, а также имеет полностью цифровую систему управления. От двигателя для Су-35С (изделие 117С) его отличает повышенная сила тяги, новая турбина и улучшенные характеристики расхода топлива, а также полностью цифровая система управления.
За рубежом серийность - это тысячи двигателей, напоминает Константин Макиенко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.
Крупные корпорации готовы потратить на разработку такого двигателя миллиард долларов, а потом продавать его тысячами за миллион каждый. Но при маленькой серийности стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ будет огромна.
Поэтому КБ и предприятия с небольшой серийностью всегда будут в аутсайдерах в сфере создания современных авиадвигателей.
По словам Макиенко, даже США не могут позволить себе производить весь требуемый ряд двигателей для своей авиации. Поэтому проблема импортозамещения очень болезненна. Россия - слишком маленькая страна для двигателей, и без выхода на мировой рынок здесь ничего кардинально не решить, констатирует эксперт.
"Сегодня в вопросах создания двигателя пятого поколения мы находимся в той точке, в которой американцы были примерно двадцать лет назад, - объяснил "Газете.Ru" другой собеседник в отрасли. - У них уже есть хорошо отработанный, вылеченный от всех детских болезней серийный двигатель F119. Более того, на истребители F-35 ставится двигатель уже следующего поколения - F135".
Однако, по словам специалиста, в отечественном двигателестроении все не так плохо, как может показаться. Россия вторая страна в мире, которая вплотную подошла к созданию двигателя пятого поколения. В Европе к пятому поколению еще не приступали, а Китай еще даже не освоил производство ресурсных двигателей четвертого поколения. Современный авиационный двигатель - это показатель технологического уровня, достигнутого страной, сгусток всех достижений промышленности, объясняет собеседник. Неудивительно, что только две страны в мире могут позволить себе заниматься созданием и производством двигателей пятого поколения, единодушно констатируют специалисты отрасли.
Михаил Ходаренок
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20.06.2017
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Алексей60
1895
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№1
21.06.2017 06:29
Михал Михалыч пошёл по стопам Сивкова, начал писать бред!
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Данилович
168
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№2
21.06.2017 13:10
Интересно, почему при таком замечательном двигателе, Раптор уступает Т-50 по ТТХ???
Неужели из за планера???
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Stanislav228
159
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№3
21.06.2017 13:39
Потому что указанные ТТХ к реальности никакого отношения не имеют
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Данилович
168
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№4
21.06.2017 14:35
Цитата, Stanislav228 сообщ. №3
Потому что указанные ТТХ к реальности никакого отношения не имеют
А какие ТТХ имеют отношение к реальности?
Те которые Вам больше нравятся?
Озвучьте их плиззз, что бы нам сирым и убогим просветиться истинными знаниями сов. секретных данных.
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Stanislav228
159
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№5
21.06.2017 14:43
Цитата, q
А какие ТТХ имеют отношение к реальности?
Как вы совершенно верно отметили, это сов. секретные данные. Соответственно, я в них не посвящён
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Данилович
168
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№6
21.06.2017 15:05
Цитата, Stanislav228 сообщ. №5
Как вы совершенно верно отметили, это сов. секретные данные. Соответственно, я в них не посвящён
Я извиняюсь, но если Вы не посвящены в сов. секретные данные, то почему с таким апломбом и безапеляционностью заявляете, что опубликованные ТТХ, как Вы выражаетесь: "НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ"???
Если Вы так заявляете, то таки должны иметь отношение к той самой сов.секретной реальности.
Или у Вас, как у великих протоукров, есть своя собственная реальность, с которой Вы сравниваете окружающий мир???
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-1Сообщить модератору
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Stanislav228
159
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№7
21.06.2017 15:15
Цитата, q
Я извиняюсь, но если Вы не посвящены в сов. секретные данные, то почему с таким апломбом и безапеляционностью заявляете, что опубликованные ТТХ, как Вы выражаетесь: "НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ"???
Потому что никаких опубликованных ТТХ не существует. Ещё раз: это закрытая информация. Надписи на заборах ТТХ не являются
Цитата, q
Или у Вас, как у великих протоукров, есть своя собственная реальность, с которой Вы сравниваете окружающий мир???Определённо, отличная от вашей реальности параноика, который видит протоукров везде и кругом
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Олег Бахарев
1808
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№8
21.06.2017 15:48
У F-22 есть еще один фатальный недостаток. Судя по хилой стойке переднего шасси, он способен взлетать и садиться только на ВПП высочайшего качества. То есть, он в принципе непригоден к эксплуатации на переднем крае боевых действий.
И кстати, да - США отчасти потому и отказались от производства F-22 потому что двигатели F-119 нигде кроме этого самолета не применяются, в силу чего цена нового F-22 может оказаться в районе $300-400K.
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GaL
16
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№9
21.06.2017 15:59
Цитата, Данилович сообщ. №2
сам рисовал циферки?) получается у ПАК-ФУ крейсерская скорость без форсажа -выше,чем максималка Раптора?)) ну и остальные характеристики доставили конечно.
Пропагандисты уже совсем берегов не видят,совсем за скот держат квасных патриотов,раз рисуют такие таблички..
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Stanislav228
159
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№10
21.06.2017 16:28
Цитата, q
сам рисовал циферки?) получается у ПАК-ФУ крейсерская скорость без форсажа -выше,чем максималка Раптора?)) ну и остальные характеристики доставили конечно.
Ну так с той стороны пропогандисты тоже побасенки про 0,0001м^2 и 1,82М рассказывают. Тоже, видимо, за скот тамошних квасных патриотов держат
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GaL
16
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№11
21.06.2017 17:05
Цитата, Stanislav228 сообщ. №10
Ну так с той стороны пропогандисты тоже побасенки про 0,0001м^2 и 1,82М рассказывают. Тоже, видимо, за скот тамошних квасных патриотов держат
это не идет ни в какое сравнение с тем,что происходит с этой стороны.До неимеющиханалогов в мире американцам как раком до Китая,извините за мой французский..
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Stanislav228
159
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№12
21.06.2017 17:16
Цитата, q
это не идет ни в какое сравнение с тем,что происходит с этой стороны.До неимеющиханалогов в мире американцам как раком до Китая,извините за мой французский..
Ещё как идёт. Одно только 0,0001м^2 кроет всё, что с нашей стороны есть, было и когда-либо будет.
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