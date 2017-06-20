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Летчики Курского авиаполка ЗВО получат новый тренажерный комплекс истребителя Су-30СМ

21.06.2017 ЦАМТО 243 0
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Су-30СМ
Сопровождение истребителем Су-30СМ
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 20 июня. Тренажерный комплекс для подготовки экипажей сверхманевренных самолетов Су-30СМ будет оборудован на базе Курского авиационного полка Западного военного округа до конца 2017 года.

На сегодняшний день более 20 комплексов уже функционируют в авиачастях объединения ВВС и ПВО округа. Это тренажерные комплексы самолетов МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, вертолетов Ми-28Н, Ка-52, Су-34, развернутые в авиационных частях ЗВО, дислоцированных в Курской, Тверской, Мурманской, Псковской и Воронежской областях.

Теперь на военном аэродроме Халино в Курской области будет оборудовано несколько залов с тренажерными системами и интерактивными мониторами, воссоздающими реальные условия ведения воздушного боя, а также возможные неисправности для отработки летчиками навыков работы с новым типом самолетов.

В среднем за полгода летчику предстоит пройти курс подготовки, рассчитанный на 25 часов, сообщает пресс-служба ЗВО.

Истребители Су-30СМ поколения "4+" предназначены для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
20.06.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Ка-52
Ми-28Н
МиГ-29СМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ

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