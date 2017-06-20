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Спецназ ЮВО получил бронеавтомобили "Тигр-М" c новым боевым модулем

21.06.2017 ЦАМТО 328 0
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Бронемашина "Тигр"
Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
Источник: Компания "Оружейные мастерские"

ЦАМТО, 20 июня. Соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО) получило на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", сообщила пресс-служба ЮВО.

"Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Модуль полностью стабилизирован, имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь с места и в движении.

"В одно из соединений специального назначения ЮВО поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЮВО.

В сообщении отмечается, что с начала 2017 года в войска ЮВО поставлено более 600 ед. новой и модернизированной техники.
20.06.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
ВПК-233114 Тигр-М
Компании
Минoбороны РФ

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