Спецназ ЮВО получил бронеавтомобили "Тигр-М" c новым боевым модулем



Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

Источник: Компания "Оружейные мастерские" Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"Источник: Компания "Оружейные мастерские"

ЦАМТО, 20 июня. Соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО) получило на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", сообщила пресс-служба ЮВО.

"Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Модуль полностью стабилизирован, имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь с места и в движении.

"В одно из соединений специального назначения ЮВО поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЮВО.

В сообщении отмечается, что с начала 2017 года в войска ЮВО поставлено более 600 ед. новой и модернизированной техники.