Спецназ ЮВО получил бронеавтомобили "Тигр-М" c новым боевым модулем
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Бронемашина "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
Источник: Компания "Оружейные мастерские"
ЦАМТО, 20 июня. Соединение специального назначения Южного военного округа (ЮВО) получило на вооружение бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", сообщила пресс-служба ЮВО.
"Арбалет-ДМ" предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Модуль полностью стабилизирован, имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь с места и в движении.
"В одно из соединений специального назначения ЮВО поступили бронеавтомобили "Тигр-М", оснащенные новейшим боевым модулем дистанционного управления "Арбалет-ДМ", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу ЮВО.
В сообщении отмечается, что с начала 2017 года в войска ЮВО поставлено более 600 ед. новой и модернизированной техники.
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20.06.2017
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