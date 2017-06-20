Корвет "Совершенный" ТОФ в ходе госиспытаний успешно поразил крылатую ракету огнем артиллерийской установки
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Головной корвет "Совершенный" проекта 20380 постройки ПАО "Амурский судостроительный завод" (Комсомольск-на-Амуре) на заводских ходовых испытаниях, 2017 год
Источник: Военный Осведомитель
ЦАМТО, 20 июня. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный", построенный на Амурском судостроительном заводе для ТОФ, в ходе очередного выхода в море в рамках проведения госиспытаний успешно поразил из 100-мм корабельной артиллерийской установки А-190 крылатую ракету условного противника.
Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ.
Назначенная цель была взята на сопровождение и с входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнем корвета.
По словам представителей государственной комиссии и экипажа, все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.
В ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов Ка-27 на палубу корабля, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Справочно:
Корвет "Совершенный" – четвертый серийный корабль проекта 20380. Проект корабля разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз".
Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций.
При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.
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20.06.2017
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