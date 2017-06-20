В Кронштадте прошло противодиверсионное учение, в котором был задействован новейший катер "Раптор"



катер проекта 03160 "Раптор"

Источник: ВМФ России катер проекта 03160 "Раптор"Источник: ВМФ России

ЦАМТО, 20 июня. В акватории одной из гаваней в Кронштадте с отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградкой военно-морской базы проведено учение с привлечением новейшего быстроходного катера "Раптор".

В ходе учения военнослужащие отработали вопросы обнаружения и задержания подводных диверсантов условного противника, а также действия по обеспечению защиты кораблей в пункте базирования.

По легенде учения в пункт управления дежурных сил поступил сигнал об обнаружении в акватории неизвестного движущего объекта. При помощи специальной аппаратуры были установлены координаты нарушителя, направление его движения и скорость. Далее на перехват цели выдвинулся быстроходный катер "Раптор" с группой боевых пловцов. В результате успешно проведенной операции нарушитель был задержан.

Кроме того, в рамках операции боевые пловцы уничтожили якорную мину, поставленную условным противником. Взрывоопасный предмет был ликвидирован путем его подрыва.

В настоящий момент на вооружении отряда ПДСС Ленинградской военно-морской базы состоят несколько противодиверсионных катеров, которые способны работать в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек. Оборудование катеров позволяет выполнять поставленные задачи в любое время суток на значительном удалении от пункта базирования, сообщает пресс-служба Западного военного округа.