Белоруссия намерена закупить у России 12 самолетов Су-30СМ
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Многоцелевой истребитель СУ-30СМ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо
МИНСК, 20 июн - РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия закупит в России 12 самолетов Су-30СМ, сообщил РИА Новости во вторник начальник управления информации главного управления идеологической работы Минобороны республики Владимир Макаров.
"Подписан контракт на поставку 12 машин", - сказал Макаров. Он отметил, что поставка самолетов Су-30СМ будет осуществляться поэтапно, однако не уточнил конкретные сроки.
Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО страны Олег Двигалев сообщал, что Белоруссия планирует до 2020 года приобрести не менее эскадрильи многоцелевых самолетов нового поколения Су-30СМ.
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20.06.2017
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