В Псковской области пройдут учения вертолетчиков ЗВО
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Перебазирование вертолетов армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) на оперативные аэродромы. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ бригады армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе летно-тактических учений (ЛТУ) в Псковской области выполнят боевые пуски ракет с предельно малых высот, заходя на цели из-за естественных укрытий, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.
Основная цель учений - проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач; практическая отработка новых тактических приемов и способов действий с полным использованием боевых возможностей авиационной техники.
"Сегодня в Псковской области стартовало ЛТУ с бригадой армейской авиации ЗВО. В учении принимают участие свыше 50 пилотов и задействовано до 20 вертолетов Ми-8АМТШ и Ка-52. Особенность ЛТУ заключается в выполнении боевых пусков с предельно малых высот, когда вертолеты осуществляют заходы на цель из-за естественных укрытий и лесных массивов и после поражения объекта скрываются под прикрытием следом идущих бортов", - сказано в сообщении.
В нем отмечено, что экипажи ударных вертолетов выполнят практические ракетные пуски и стрельбы из пушечного вооружения на специализированном полигоне; отработают вопросы применения вертолетов для авиационной поддержки подразделений мотострелковой бригады в ходе маневров.
Боевые стрельбы по групповым наземным целям, имитирующим технику и пехоту условного противника, будут выполняться днем и в темное время суток - с использованием специальных приборов ночного видения.
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20.06.2017
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