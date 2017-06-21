Корвет "Совершенный" на стрельбах поразил крылатую ракету
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Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: "Амурский судостроительный завод"
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" успешно провел артиллерийские стрельбы, поразив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Корвет "Совершенный" был построен на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.
"Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа государственных испытаний экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190. Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ. Назначенная цель была взята на сопровождение и со входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнем корвета", - сообщил Матвеев.
По словам представителей государственной комиссии и экипажа, стрельбы прошли без замечаний. Все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.
Матвеев отметил, что в ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.
Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
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20.06.2017
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Сергей-82
9767
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№1
21.06.2017 03:56
Цитата, q
Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" успешно провел артиллерийские стрельбы, поразив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.Где ЗРК?
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gvinpin
79
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№2
21.06.2017 04:06
Пушкой по воробьям? Первый раз слышу о крылатой ракете сбитой пушкой. Я думал что АК-630М использовали.
Прочитал про пушку, управление автоматическое, по радару. Снаряды могут быть зенитными. Скорострельность 80/мин.
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wedmed5
688
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№3
21.06.2017 04:44
А скорость ракеты какова была, а траектория? Мож шла по прямой, 120 км/ч, надо до конца договаривать, чтобы сомнения не возникали.
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просто экспл
3599
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№4
21.06.2017 04:53
скорее всего Термит , пушкой Москит сбить вряд ли получится .
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