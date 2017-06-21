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Корвет "Совершенный" на стрельбах поразил крылатую ракету

21.06.2017 РИА Новости 601 5
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Совершенный. Архивное фото
Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: "Амурский судостроительный завод"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" успешно провел артиллерийские стрельбы, поразив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Корвет "Совершенный" был построен на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

"Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа государственных испытаний экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190. Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ. Назначенная цель была взята на сопровождение и со входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнем корвета", - сообщил Матвеев.

По словам представителей государственной комиссии и экипажа, стрельбы прошли без замечаний. Все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

Матвеев отметил, что в ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.

Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.
20.06.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
Ка-27
Р-79-300
Компании
АСЗ
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
RU
Сергей-82
9767
№1
21.06.2017 03:56
Цитата, q
Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" успешно провел артиллерийские стрельбы, поразив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
Где ЗРК?
0
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AU
gvinpin
79
№2
21.06.2017 04:06
Пушкой по воробьям? Первый раз слышу о крылатой ракете сбитой пушкой. Я думал что АК-630М использовали.
Прочитал про пушку, управление автоматическое, по радару. Снаряды могут быть зенитными. Скорострельность 80/мин.
0
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wedmed5
688
№3
21.06.2017 04:44
А скорость ракеты какова была, а траектория? Мож шла по прямой, 120 км/ч, надо до конца договаривать, чтобы сомнения не возникали.
0
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просто экспл
3599
№4
21.06.2017 04:53
скорее всего Термит , пушкой Москит сбить вряд ли получится .
0
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RU
Байкал57
149
№5
21.06.2017 06:56
Оптико-РЛС наведет, лазерным взрывателем на подрыв с 10м сбоку или снизу-сверху за 20км это 1минута подлета можно и кофе с папиросой "Беломор".
0
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