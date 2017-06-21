Корвет "Совершенный" на стрельбах поразил крылатую ракету



Новейший корвет проекта 20380 Совершенный

Источник: "Амурский судостроительный завод" Новейший корвет проекта 20380 СовершенныйИсточник: "Амурский судостроительный завод"

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Новейший корвет проекта 20380 "Совершенный" успешно провел артиллерийские стрельбы, поразив крылатую ракету условного противника, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

Корвет "Совершенный" был построен на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота.

"Во время очередного выхода в море в рамках проведения этапа государственных испытаний экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190. Стрельбы выполнялись по крылатой ракете-мишени, выпущенной с ракетного катера "Р-79" соединения кораблей охраны водного района ТОФ. Назначенная цель была взята на сопровождение и со входом в зону поражения успешно уничтожена артиллерийским огнем корвета", - сообщил Матвеев.

По словам представителей государственной комиссии и экипажа, стрельбы прошли без замечаний. Все системы и сама артиллерийская установка отработали в штатном режиме.

Матвеев отметил, что в ближайшее время экипажу предстоит провести артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.

Корвет "Совершенный" - четвертый серийный корвет проекта 20380, он предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ.