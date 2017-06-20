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Путин поручил правительству подписать соглашение с Киргизией о развитии ВТС

21.06.2017 ТАСС 322 0
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Флаги Киргизии и России

О планах России заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве стало известно в конце мая

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подписать соглашение с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ подписан 20 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении договора между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. Правительству РФ по завершении переговоров с киргизской стороной принять решение о подписании договора", - говорится в распоряжении главы государства.

О планах России заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве заявил в конце мая первый заместитель директора Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству (ФС ВТС) РФ Андрей Бойцов. По его словам, это позволит упростить взаимодействие сторон в этой сфере. Первый замглавы ФС ВТС уточнил, что такие договоры "позволяют максимально упростить взаимодействие между странами, позволяют напрямую работать предприятиям".
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Киргизия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Путин Владимир

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