Путин поручил правительству подписать соглашение с Киргизией о развитии ВТС
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Флаги Киргизии и России
О планах России заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве стало известно в конце мая
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подписать соглашение с Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества. Документ подписан 20 июня и опубликован на официальном портале правовой информации.
"Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении договора между РФ и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. Правительству РФ по завершении переговоров с киргизской стороной принять решение о подписании договора", - говорится в распоряжении главы государства.
О планах России заключить с Киргизией договор о военно-техническом сотрудничестве заявил в конце мая первый заместитель директора Федеральной службы по военно- техническому сотрудничеству (ФС ВТС) РФ Андрей Бойцов. По его словам, это позволит упростить взаимодействие сторон в этой сфере. Первый замглавы ФС ВТС уточнил, что такие договоры "позволяют максимально упростить взаимодействие между странами, позволяют напрямую работать предприятиям".
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20.06.2017
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