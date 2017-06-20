Большие противолодочные корабли провели учебный морской бой в Баренцевом море



Большой противолодочный корабль Североморск

Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев Большой противолодочный корабль СевероморскИсточник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Согласно оценке командования, экипажи справились с поставленными учебно-боевыми задачами

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Экипажи больших противолодочных кораблей "Североморск" и "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота отработали ведение морского боя с условным противником с применением артиллерии. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"В морских полигонах боевой подготовки корабли провели стрельбы своим главным калибром - 100-мм артиллерийской установкой АК-100 по буксируемому щиту на дальней и средней дистанциях", - сказали в пресс-службе.

Затем моряки отразили внезапное нападение авиации условного противника. Имитированные воздушные цели были поражены артиллерией. Атакующей стороной были летчики бомбардировщиков Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

По оценке командования, с поставленными учебно-боевыми задачами экипажи больших противолодочных кораблей справились, продемонстрировав уверенные навыки применения оружия и технических средств.