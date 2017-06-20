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"Жандармский" AW169 идет в Латинскую Америку

21.06.2017 Военный паритет 139 0
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AW169
AgustaWestland AW169 в полете
Источник: Aerospace Technology

Компания Leonardo объявила о заказе со стороны Аргентинской национальной жандармерии на поставку вертолетов AgustaWestland AW169, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (20 июня).

Вертолеты будут использоваться для контроля за общественным порядком и патрулирования границ. Поставка вертолетов в Аргентину и Бразилию ожидаются во второй половине 2017 года. Генеральный директор компании "Леонардо" Мауро Моретти (Mauro Moretti) заявил, что "выбор вертолета нового поколения AW169 таким важным клиентом как Аргентина является еще одним доказательством высокого качества продукции нашей компании, что послужит толчком для продаж в Латинской Америке, где традиционно большое внимание уделяется сектору безопасности".

Вертолеты являются многоцелевыми, выполняют функции наблюдения, управления, спасения, применяются в борьбе с терроризмом и наркобизнесом, охраны границ. Машина оснащена громкоговорителем, грузовым крюком, спасательной лебедкой и другим специальным оборудованием.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Аргентина
Бразилия
Компании
AgustaWestland
Leonardo

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