Концерн «Калашников» запустил в серийное производство новый беспилотный комплекс



Комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2

Источник: https://kalashnikov.com/ Комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2Источник: https://kalashnikov.com/

Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех, запустил в серийное производство новейший российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 разработки ZALA AERO (входит в состав Концерна «Калашников»).

«Работы над новым БВС продолжались почти два года в режимных условиях. Ни в России, ни в мире нет аналогов ZALA 421-16Е2 по функционалу, простоте и надежности эксплуатации. К тому же беспилотное воздушное судно имеет бесшумный режим полета, что столь важно для силовых структур. При этом первые аппараты уже переданы заказчикам. Ожидается, что в 2017 году комплекс беспилотной авиационной системы пройдет этап госиспытаний», - прокомментировал заместитель генерального директора группы компаний ZALA AERO Никита Захаров.

Одна из главных особенностей ZALA 421-16Е2 – небольшая масса в 7,5 кг. При этом, даже с учетом такого небольшого веса на борт БВС помещается дневная камера с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеорологических условиях эксплуатации составляет не менее 30 км, а по управлению не менее 50 км.

Новое беспилотное воздушное судно гарантировано летает 4 часа, а взлет осуществляется с рук, без использования катапульты. ZALA 421-16Е2 и ZALA 421-16Е осуществляют посадку на парашюте с использованием воздушного амортизатора, что минимизирует риск повреждений при посадке. Наличие ретрансляции связи с одного борта на другие БВС в радиусе действия гарантирует широкий диапазон применения ZALA 421-16Е2. Комплекс становится связующим звеном для общевойсковой координации и управления наземными группами, роботизированной техники, а также ведения загоризонтной разведки и рекогносцировки.

Встроенная инерциальная система, радиодальномер, блок датчиков самодиагностики обеспечивают полную автономность беспилотного комплекса от спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС и гарантируют выполнение задач. Управление беспилотником может осуществляться при помощи контроллера реального времени (КРВ-7), архитектура которого исключает использование операционных систем в контуре управления, что кратно повышает защищенность, для обеспечения которой также применяется многоканальный шифрованный вид связи и передачи данных.

ZALA 421-16Е2 будет впервые публично демонстрироваться на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке «Армия-2017» в августе. На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры.