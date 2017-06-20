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В Росэлектронике разработали глубоководный световой прибор

20.06.2017 ОАО «Росэлектроника» 113 0
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Холдинг «Росэлектроника»
Холдинг «Росэлектроника»
Источник: Ростех

Инженеры холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали световой прибор, предназначенный для глубоководных работ, - конструкция прибора выдерживает давление воды на глубине до 300 метров.


Светильник, получивший обозначение «ТС-12», разработан в петербургском АО «НИИ телевидения» в целях обеспечения работы телевизионных подводных систем. В то же время прибор может быть использован на подводных лодках и самоходных аппаратах, а также для освещения зоны работы водолазов.


Рабочий орган прибора состоит из семи кластеров по семь светодиодов типа XLD в каждом. Спектральный состав состоит из белого света, по необходимости может быть изменен, например, на сине-зеленый, или голубой свет. Дальность освещенности при мощности 70 Вт – 2 500 люкс на 1 метр в воздухе. Напряжение питания – 24 В, ток потребления – 2,5 А.


Угол освещения, генерируемого прибором, - 40 градусов. При этом предусмотрена возможность установки вторичной оптики, позволяющей уменьшить угол до 30 градусов с целью увеличения дальности освещения. Вес светильника - 2,8 кг, при использовании вторичной оптики - 3,3 кг.


Диаметр корпуса - 170 мм, диаметр стекла в корпусе - 150 мм. Толщина стекла - 15 мм.


Как сообщалось ранее, холдинг «Росэлектроника» производит ряд световых полупроводниковых приборов для нужд флота. В частности, томское «НИИ полупроводниковых приборов» разработало светодиодный модуль под судовой светильник СС328Е для двух вариантов электропитания – 220 В и 30-40 В. Кроме того, московское АО «Оптрон» разработало прототип системы освещения, основанной на использовании лазерного излучения и удаленного люминофора. Разработка исключает опасность возникновения пожара или взрыва из-за возникновения искры при включении электропитания и способна работать в агрессивных средах, а также под водой.


Приборы будут представлены на VIII Международном военно-морском салоне, который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля. Объединенная экспозиция Росэлектроники – павильон 7, стенд 701.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат ОАО «Росэлектроника»
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