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"Вертолеты России" поставили в Сургут два вертолета Ми-8МТВ-1

20.06.2017 АО «Вертолеты России» 120 0
Разделы: Авиация
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Ми-8МТВ-1
Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

"Вертолеты России" передали заказчику два вертолета Ми-8МТВ-1 производства "Казанского вертолетный завод" в рамках контракта с ООО "Авиакомпания "СКОЛ". Договор о поставке машин был подписан в конце декабря 2016 года, машины были собраны на "Казанском вертолетном заводе" за 6 месяцев.


Новые машины будут использоваться в Сургуте как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов. Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 имеет уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Вертолет может использоваться практически во всех климатических зонах. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.


"На протяжении нескольких лет мы плодотворно сотрудничаем с авиакомпанией "СКОЛ". Мы рады заявить о завершении контракта на поставку вертолетов для эксплуатации в гражданской авиации и надеемся на скорое заключение новых соглашений", - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.


Ми-8МТВ-1 – вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданный на базе Ми-8Т. Новая модификация принципиально отличается от предшественника более мощной силовой установкой, которая состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза составляет до 4 тонн и зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.
20.06.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
ТВ3-117
Компании
Вертолеты России
КВЗ

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