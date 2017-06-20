"Вертолеты России" поставили в Сургут два вертолета Ми-8МТВ-1



Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Ми-8МТВ-1 - модификация с двигателями ТВ3-117ВМ, ТВ3-117ВМ серии 02, ВК-2500-03Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

"Вертолеты России" передали заказчику два вертолета Ми-8МТВ-1 производства "Казанского вертолетный завод" в рамках контракта с ООО "Авиакомпания "СКОЛ". Договор о поставке машин был подписан в конце декабря 2016 года, машины были собраны на "Казанском вертолетном заводе" за 6 месяцев.

Новые машины будут использоваться в Сургуте как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов. Многоцелевой транспортный вертолет Ми-8МТВ-1 имеет уникальные летно-технические и эксплуатационные характеристики. Вертолет может использоваться практически во всех климатических зонах. Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при автономном базировании на необорудованных площадках. Вертолет может быть оборудован внешней подвеской для перевозки крупногабаритного груза.

"На протяжении нескольких лет мы плодотворно сотрудничаем с авиакомпанией "СКОЛ". Мы рады заявить о завершении контракта на поставку вертолетов для эксплуатации в гражданской авиации и надеемся на скорое заключение новых соглашений", - отметил заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.

Ми-8МТВ-1 – вертолет среднего класса с улучшенными летно-техническими характеристиками, созданный на базе Ми-8Т. Новая модификация принципиально отличается от предшественника более мощной силовой установкой, которая состоит из двух газотурбинных двигателей ТВ3-117ВМ и главного редуктора ВР-14. Мощность каждого двигателя составляет 2200 л.с. Максимальный вес перевозимого на внешней подвеске груза составляет до 4 тонн и зависит от дальности полета, высоты посадочных площадок над уровнем моря, температуры воздуха и других факторов.