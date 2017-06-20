Техмаш усовершенствовал технологию производства боеприпасов
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Логотип Кемеровского механического завода
Источник: http://www.kmz42.ru/
Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех внедряет на базе Кемеровского механического завода новую технологию изготовления боеприпасов, повышающую качество производства.
На предприятии в Кемерове Техмаш ведет монтаж оборудования, предназначенного для наплавки медного ведущего пояска на корпус осколочно-фугасно-зажигательного снаряда диаметром 23 и 30 мм.
Наплавка медного пояска на наружную цилиндрическую поверхность корпуса изделия осуществляется во время его равномерного вращения вокруг оси. Высокое качество наплавки обеспечивается за счет точной настройки, синхронизации движения механизмов, автоматической системой управления и контроля процессом.
Подобный метод нанесения позволяет существенно повысить надежность и качество изделий. Благодаря этому в несколько раз снижаются риски срыва медных ведущих поясков на корпусах при высоких темпах стрельбы, повышается живучесть ствола.
Также следует отметить, что это оборудование является собственной разработкой предприятия, входящего в Концерн «Техмаш», АО «НПО «Прибор».
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20.06.2017
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принадлежат АО "НПК "ТехМаш"
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