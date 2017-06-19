Россия взяла США на прицел



Источник: Илья Питалев/РИА «Новости» Источник: Илья Питалев/РИА «Новости»

Минобороны прекращает действие меморандума о безопасности полетов над Сирией

Минобороны прекращает взаимодействие с Пентагоном в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. Такое решение Россия приняла после того, как накануне американский военный самолет сбил сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 в небе под Раккой. В Вашингтоне заявили, что самолет был сбит в целях самообороны, так как сирийская армия атаковала позиции поддерживаемого США альянса SDF.

Российское Минобороны с 19 июня прекратило взаимодействие с США по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, говорится в сообщении военного ведомства. Такое решение было принято после того, как накануне возглавляемая США международная коалиция сбила сирийский истребитель Су-22 к западу от Ракки.

"В районах выполнения боевых задач российской авиацией в небе Сирии любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей", - предупредили в Минобороны.

Инцидент с Су-22 в министерстве назвали "циничным нарушением суверенитета Сирии" и добавили, что в тот момент в сирийском небе также выполняли боевые задачи самолеты российских ВКС.

При этом, как заявили в Минобороны, командование сил коалиции не предупредило российских коллег о проводимой операции по существующему каналу связи между американской авиабазой Эль-Удейд в Катаре и российской авиабазой Хмеймим в сирийской Латакии.

Ранее центральное командование США заявило, что американский истребитель F-18A в воскресенье сбил истребитель Су-22 армии Сирии в целях самообороны после того, как сирийские правительственные силы атаковали сирийский город неподалеку от Ракки, который находится под контролем ополченцев сирийско-курдского альянса "Сирийские демократические силы" (SDF).

SDF, костяк которого составляют курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), проводит в Сирии наземную операцию при поддержке авиации возглавляемой США коалиции. С осени прошлого года они проводят операцию "Щит Евфрата" по освобождению от террористов запрещенного в России "Исламского государства" города Ракка на северо-востоке Сирии, который считается сирийской столицей группировки. На прошлой неделе агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников и сирийских активистов сообщило, что джихадисты перенесли свою штаб-квартиру из Ракки в город Эль-Меядин в соседней провинции Дейр-эз-Зор.

В Вашингтоне заявили, что сирийская армия сбросила бомбы недалеко от позиций SDF в провинции Ракка, однако в Дамаске утверждают, что самолет Су-22 был сбит во время выполнения миссии против ИГ.

В самом альянсе в понедельник обвинили сирийские правительственные силы в бомбардировке своих позиций на юго-западе от Ракки и пообещали отреагировать на них, если нападения продолжатся.

Как заявил представитель SDF Талал Село, сирийские военные с 17 июня совершают широкомасштабные бомбардировки с использованием самолетов, артиллерии и танков. По его словам, нападения были направлены на позиции SDF недалеко от города Табка, в 40 км от Ракки, и прилегающую к нему одноименную плотину. О полном освобождении плотины, которая является крупнейшей в Сирии, и города Табки от джихадистов силы SDF объявили 10 мая.

В июне сирийско-курдские формирования вошли непосредственно в Ракку и ведут успешное наступление на позиции террористов уже в самом городе. "Если режим продолжит нападать на наши позиции в провинции Ракка, мы будем вынуждены нанести ответный удар и защитить наши силы", - предупредил представитель SDF, обвинив сирийских военных и их союзников в попытке помешать наступлению ополченцев в Ракке.

Как пишет Reuters, вчерашний инцидент с Су-22 - это первый случай уничтожения самолета сирийской армии американцами со времен начала конфликта в Сирии в 2011 году. По утверждению сирийских военных, самолет потерпел крушение, а пилот пропал без вести. В российском Минобороны в понедельник пояснили, что летчик успел катапультироваться над районом, находящимся под контролем ИГ, его дальнейшая судьба неизвестна.

"Есть ощущение, что при новой администрации США американские военные получили добро на нанесение ударов по проправительственным силам и собственно вооруженным силам Башара Асада на земле и в воздухе, когда они будут приближаться к чувствительным, по американским меркам, точкам в Сирии", - пояснил "Газете.Ru" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

По словам эксперта, Москве на эти действия ответить фактически нечем. Кремль не пойдет на конфликт между Россией и США в этом регионе, и, скорее всего, Москва ограничится предупреждениями.

"Истребитель F/A-18 Hornet и фактически бомбардировщик Су-22 - абсолютно неравноценные противники", - рассказал "Газете.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Су-22 - это российский истребитель-бомбардировщик, выпущенный в середине 1970-х годов. Машина широко поставлялась на экспорт в различные горячие точки мира. На то время самолет имел неплохие летно-технические характеристики. В Сирии Су-22 применяется в боевых действиях с начала вооруженного конфликта в стране. Сейчас в боеспособном состоянии находятся только около 20 самолетов Су-22.

Амалия Затари