В Рособоронэкспорте рассказали о сотрудничестве с Катаром
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Источник: © РИА Новости . Максим Блинов
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт продолжает политику мира и сотрудничества с государством Катар, сообщил в понедельник на авиасалоне Бурже-2017 во Франции генеральный директор компании Александр Михеев.
"Мы продолжаем политику мира и сотрудничества с Катаром. Принципы сотрудничества выстроены",- сказал Михеев.
Он подчеркнул, что Рособоронэкспорт придерживается тактики и стратегии на развитие партнерских отношений с этим государством.
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19.06.2017
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