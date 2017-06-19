В Рособоронэкспорте рассказали о сотрудничестве с Катаром



Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Источник: © РИА Новости . Максим Блинов

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Рособоронэкспорт продолжает политику мира и сотрудничества с государством Катар, сообщил в понедельник на авиасалоне Бурже-2017 во Франции генеральный директор компании Александр Михеев.

"Мы продолжаем политику мира и сотрудничества с Катаром. Принципы сотрудничества выстроены",- сказал Михеев.

Он подчеркнул, что Рособоронэкспорт придерживается тактики и стратегии на развитие партнерских отношений с этим государством.