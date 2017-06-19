ОАК примет решение о создании удлиненной версии SSJ100 до конца 2017 года
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Самолет Sukhoi Superjet 100
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца текущего года примет решение по созданию удлиненной версии самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам президент корпорации Юрий Слюсарь.
"У нас в бизнес-плане порядка 150 машин в удлиненной версии. Развитие семейства SSJ100 - это сейчас отдельный вопрос, по которому до конца года мы хотим получить ясность", - рассказал он.
Развитие проекта связано с улучшением текущей версии, с реализацией технических решений для получения самолета на 130 мест. ОАК, добавил Слюсарь, ведет переговоры с французской стороной по получению двигателя для более крупного судна.
"В значительной степени возможность создания 130 NG (New Generation - ред.) определяется наличием мотора, который способен самолет 130-местный (поднять - ред.)", - отметил он.
Французская Safran и российское НПО "Сатурн" создают двигатель SaM146, которым оснащается SSJ100.
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19.06.2017
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