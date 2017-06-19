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ОАК примет решение о создании удлиненной версии SSJ100 до конца 2017 года

20.06.2017 РИА Новости 551 0
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Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 19 июн - РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) до конца текущего года примет решение по созданию удлиненной версии самолета Sukhoi Superjet 100, сообщил журналистам президент корпорации Юрий Слюсарь.

"У нас в бизнес-плане порядка 150 машин в удлиненной версии. Развитие семейства SSJ100 - это сейчас отдельный вопрос, по которому до конца года мы хотим получить ясность", - рассказал он.

Развитие проекта связано с улучшением текущей версии, с реализацией технических решений для получения самолета на 130 мест. ОАК, добавил Слюсарь, ведет переговоры с французской стороной по получению двигателя для более крупного судна.

"В значительной степени возможность создания 130 NG (New Generation - ред.) определяется наличием мотора, который способен самолет 130-местный (поднять - ред.)", - отметил он.

Французская Safran и российское НПО "Сатурн" создают двигатель SaM146, которым оснащается SSJ100.
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОАК
Сатурн НПО
Персоны
Слюсарь Юрий

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