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"Тайфун" поборется в двух европейских тендерах

20.06.2017 Военный паритет 170 0
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Typhoon
Истребитель Typhoon королевских ВВС Велдикобритании
Источник: The Telegraph

На открывающейся сегодня международной авиавыставке Paris Air Show 2017 компания BAE Systems объявит о предложении ВВС Бельгии и Финляндии истребителей Typhoon, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (19 июня).

BAE Systems - головная компания консорциума Eurofighter - намерена победить в этих конкурсах.

Правительство Бельгии в марте 2017 года официально выпустило запрос по приему предложений по замене парка истребителей Lockheed Martin F-16. Ожидается, что на него откликнутся такие конкуренты как Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, Saab Gripen E, Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.
19.06.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Бельгия
Финляндия
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
F-35
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
Компании
BAE Systems
Boeing
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB

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