"Тайфун" поборется в двух европейских тендерах



Истребитель Typhoon королевских ВВС Велдикобритании

Источник: The Telegraph Истребитель Typhoon королевских ВВС ВелдикобританииИсточник: The Telegraph

На открывающейся сегодня международной авиавыставке Paris Air Show 2017 компания BAE Systems объявит о предложении ВВС Бельгии и Финляндии истребителей Typhoon, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (19 июня).

BAE Systems - головная компания консорциума Eurofighter - намерена победить в этих конкурсах.

Правительство Бельгии в марте 2017 года официально выпустило запрос по приему предложений по замене парка истребителей Lockheed Martin F-16. Ожидается, что на него откликнутся такие конкуренты как Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, Saab Gripen E, Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.