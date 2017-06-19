"Тайфун" поборется в двух европейских тендерах
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Истребитель Typhoon королевских ВВС Велдикобритании
Источник: The Telegraph
На открывающейся сегодня международной авиавыставке Paris Air Show 2017 компания BAE Systems объявит о предложении ВВС Бельгии и Финляндии истребителей Typhoon, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (19 июня).
BAE Systems - головная компания консорциума Eurofighter - намерена победить в этих конкурсах.
Правительство Бельгии в марте 2017 года официально выпустило запрос по приему предложений по замене парка истребителей Lockheed Martin F-16. Ожидается, что на него откликнутся такие конкуренты как Lockheed Martin F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, Saab Gripen E, Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale.
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19.06.2017
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