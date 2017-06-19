AIM-120 заменит ракета с гиперзвуковыми технологиями ПРО



Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.

Источник: strategypage.com Самолет с обычными взлетом и посадкой F-35A завершил первый пуск ракеты AIM-120 на полигоне Point Mugu Sea 5-го июня 2013-го года.Источник: strategypage.com

Компания Raytheon Missile Systems (RMS) будет использовать гиперзвуковые технологии для разработки УР воздушного боя нового поколения, которая заменит AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) , сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (19 июня).

В последние четыре года компания инвестировала свыше 500 млн долл США на создание перспективных систем ПРО, заявил вице-президент отделения перспективных ракетных систем компании Raytheon доктор Томас Бассинг (Thomas Bussing).

"Значительная часть этих расходов была связана непосредственно с гиперзвуковым оружием", сказал Бассинг.