ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"



F-22 Raptor демонстрирует свою маневренность во время авиашоу Wings Over the Pacific 28-го сентября 2014-го года в Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Гавайи.

Источник: Raymond Geoffroy / strategypage.com F-22 Raptor демонстрирует свою маневренность во время авиашоу Wings Over the Pacific 28-го сентября 2014-го года в Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Гавайи.Источник: Raymond Geoffroy / strategypage.com

Активное применение в Сирии американских стелс-истребителей F-22 поставило ВВС России перед фактом "стелс-проблемы", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (19 июня).

По сообщению источника, ВВС России поняли, что F-22 имеют господство в воздухе ("региональное воздушное превосходство"), истребители Су-35 и Су-30СМ четвертого поколения не могут с ними бороться. США с 2014 года активно использует F-22 в Сирии. Правительство Башара Асада неоднократно заявляло, что вмешательство США во внутренние дела страны является нарушением суверенитета, однако Вашингтон оставляет эту критику без внимания. Отмечается, что F-22 "накопили серьезный практический опыт".

F-22 выполняли дозаправку над Ираком, затем поднимались на большую высоту и разгонялись до сверхзвуковой крейсерской скорости 1,5М, выполняли удар по цели и возвращались, время нахождения в небе Сирии составляет всего 15 минут. Самолеты этого типа совершили в общей сложности около 300 боевых вылетов со сбросом УАБ JDAM (GBU-32) и SDB (GBU-39).

Сирийская система ПВО "отсталая и раздробленная", и ничего не может противопоставить F-22. Ситуацию не изменило и присутствие ВВС России. В последнее время там развернут самолет ДРЛО А-50, который должен решить задачу обнаружения F-22, но его возможности будут иметь "ограниченный эффект".

Таким образом, ВВС России могут противостоять F-22 только развертыванием стелс-истребителей Т-50 ПАК ФА и самолета ДРЛО А-100. Однако "экономика России падает, оборонный бюджет вялый", разработка обоих типов самолетов может быть завершена только к 2020 году.