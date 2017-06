ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"

VK 291

№11 20.06.2017 14:15



http://mil.news.sina.com.cn/china/2017-06-19/doc-ifyhfnrf9334950.shtml?cre=milpagepc&mod=f&loc=1&r=9&doct=0&rfunc=56



Заголовок умиляет. Насладитесь сами (читал в переводе гугл на английский с китайского):

Su 35 in the Syrian root can not find F22 Russian army can buy a Chinese equipment against..





Су-35 не могут найти Ф-22. Поэтому Русская армия может купить Китайское оборудование.



Будем фсирьёс абсуждать эту статью? Кому хочется, можно попробовать расшифровать китайско-английский перевод (на кита-русском не читабельно вообще, если только голосом Жванецкого или бухого Жириновского). Ну и там не так написано, как придумал перевёл "военпи..".



А чой-та наши демократические СМИ не переводят такое:

http://aviationweek.com/paris-air-show-2017/luke-f-35s-resume-flying-temporary-restrictions



56 Ф-35 запретили полёты после инцидентов "вроде гипоксии". Завтра, 21го, через 11 дней простоя им разрешат летать, но с ограничениями. Если коротко, то они сами пока не знают в чем проблема. Инциденты были с самолётами из разных партий и с разным прог. обеспечением.



