ВВС России в Сирии столкнулись со "стелс-проблемой"
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F-22 Raptor демонстрирует свою маневренность во время авиашоу Wings Over the Pacific 28-го сентября 2014-го года в Joint Base Pearl Harbor-Hickam, Гавайи.
Источник: Raymond Geoffroy / strategypage.com
Активное применение в Сирии американских стелс-истребителей F-22 поставило ВВС России перед фактом "стелс-проблемы", сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на mil.news.sina.com.cn (19 июня).
По сообщению источника, ВВС России поняли, что F-22 имеют господство в воздухе ("региональное воздушное превосходство"), истребители Су-35 и Су-30СМ четвертого поколения не могут с ними бороться. США с 2014 года активно использует F-22 в Сирии. Правительство Башара Асада неоднократно заявляло, что вмешательство США во внутренние дела страны является нарушением суверенитета, однако Вашингтон оставляет эту критику без внимания. Отмечается, что F-22 "накопили серьезный практический опыт".
F-22 выполняли дозаправку над Ираком, затем поднимались на большую высоту и разгонялись до сверхзвуковой крейсерской скорости 1,5М, выполняли удар по цели и возвращались, время нахождения в небе Сирии составляет всего 15 минут. Самолеты этого типа совершили в общей сложности около 300 боевых вылетов со сбросом УАБ JDAM (GBU-32) и SDB (GBU-39).
Сирийская система ПВО "отсталая и раздробленная", и ничего не может противопоставить F-22. Ситуацию не изменило и присутствие ВВС России. В последнее время там развернут самолет ДРЛО А-50, который должен решить задачу обнаружения F-22, но его возможности будут иметь "ограниченный эффект".
Таким образом, ВВС России могут противостоять F-22 только развертыванием стелс-истребителей Т-50 ПАК ФА и самолета ДРЛО А-100. Однако "экономика России падает, оборонный бюджет вялый", разработка обоих типов самолетов может быть завершена только к 2020 году.
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19.06.2017
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Макс Томский
133
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№1
20.06.2017 04:46
Цитата, q
Однако "экономика России падает, оборонный бюджет вялый",ну все, сушим весла...
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Сергей-82
9750
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№2
20.06.2017 05:03
Цитата, Макс Томский сообщ. №1Ну так Военный паритет и китайский источник,короче желтая пресса.
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1962
1859
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№3
20.06.2017 10:04
Удивило что "ВВС России могут противостоять F-22 только развертыванием стелс-истребителей Т-50 ПАК ФА и самолета ДРЛО А-100."
Как? Они что, не следят за "оценкой западных экспертов и летчиков"?! Там же неоднократно сообщалось о невозможности противостоять американским самолетам российских военных систем. Да и сами они об этом там не раз говорили. Советую заменить "противостоять" на "хоть какое то подобие ответа". Не надо этих шатаний. Надо "гнуть свою линию".
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sivuch1239
278
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№4
20.06.2017 10:12
Ну да .Летчики Су-30 и Су-35 пытались сбить Раптор ,у них ничего не получилось и они с горя все разболтали китайскому блогу (или журналу Авиэйшн Лик) .Что ,кто-то сомневается ,что все так и было ?
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ID: 1949
1661
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№5
20.06.2017 11:40
До сих пор не утихают споры о том, на каком расстоянии всевысотный обнаружитель (ВВО) 96Л6-1 обнаруживает F-22. Никто не раскроет реальные данные. Есть только слова из телевизора о том, что С-400 может неприятно удивить противника. Есть прикидки, что это расстояние чуть меньше 100 км. Понятно, что влияет и высота полёта и рельеф. А-50 У, похоже, видит дальше.
Всегда гложет вопрос - а нельзя ли засекать полёты F-22 из космоса в оптическом диапазоне или окраска не позволяет их выделять на фоне поверхности?
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forumow
3059
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№6
20.06.2017 11:47
Цитата, ID: 1949 сообщ. №5
Всегда гложет вопрос - а нельзя ли засекать полёты F-22 из космоса в оптическом диапазоне или окраска не позволяет их выделять на фоне поверхности?И без космоса можно справиться. Если конечно то что бают о ЗГРЛС и прочих длинноволновых РЛС - соответствует действительности,
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ID: 1949
1661
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№7
20.06.2017 12:03
Длинноволновые и дециметровые - это раннее обнаружение. Радар С-400 91Н6Е - дециметрового диапазона.
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Враг
8049
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№8
20.06.2017 12:15
Цитата, sivuch1239 сообщ. №4
Ну да .Летчики Су-30 и Су-35 пытались сбить Раптор ,у них ничего не получилось и они с горя все разболтали китайскому блогу (или журналу Авиэйшн Лик) .Что ,кто-то сомневается ,что все так и было ?На самом деле совершенно не ясно что и как там на деле с малозаметностью "Рэпторов": российская пропаганда предсказуемо закидывает шапками эту малозаметность, штатовская - наоборот. Где там правда, посередине ли она или ближе к кому-то - не ясно. Никто не приводит никаких доказательств своей правоты, всё секретно. Т.е. F-22 может и в самом деле летают незамеченными, а может и нет. Может их на короткое время открытия створк и сброса бомб очень слегка начинают видеть - кто его знает? А может всё всегда как на ладони, но молчат об этом дабы был сюрприз американцам в случае если потребуется их сбивать.
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sivuch1239
278
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№9
20.06.2017 12:23
Цитата, Враг сообщ. №8Собственно ,я именно об этом .Нет никакой достоверной информации ,Раптор летал необнаруженным или нет .Допустим ,увидели его ,допустим даже ,что есть возможность сбить .Так что ,начинать войну ?Поэтому выводы ,что только Т-50 может спасти отца русской ,пардон ,противостоять Раптору ,несколько поспешны .
Кстати ,300-400 БВ за 3 года - как-то негусто
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mikhalich
4813
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№10
20.06.2017 12:25
Цитата, Враг сообщ. №8
Никто не приводит никаких доказательств своей правот
Малой ЭПР обладает не только Раптор. Работы по противодействию целям с малой ЭПР начались тогда, когда система А делала еще первые шаги. ПОтому что у ББ малая ЭПР и уже тогда стало ясно, что она будет еще меньше.
Так что с точки зрения здравого смысла мяч на стороне рапторов - почему они должны быть менее заметными для радаров, чем в разы меньшие объекты с тоже малой ЭПР.
Тем более что в западном лагере Израиль начал антиштелшовые радары пеарить. Т.е. когда это делают евреи - это почему-то работает.
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VK
291
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№11
20.06.2017 14:15
Вот эта статья, на которую ссылается военный п..аритет:
http://mil.news.sina.com.cn/china/2017-06-19/doc-ifyhfnrf9334950.shtml?cre=milpagepc&mod=f&loc=1&r=9&doct=0&rfunc=56
Заголовок умиляет. Насладитесь сами (читал в переводе гугл на английский с китайского):
Su 35 in the Syrian root can not find F22 Russian army can buy a Chinese equipment against..
Су-35 не могут найти Ф-22. Поэтому Русская армия может купить Китайское оборудование.
Будем фсирьёс абсуждать эту статью? Кому хочется, можно попробовать расшифровать китайско-английский перевод (на кита-русском не читабельно вообще, если только голосом Жванецкого или бухого Жириновского). Ну и там не так написано, как
А чой-та наши демократические СМИ не переводят такое:
http://aviationweek.com/paris-air-show-2017/luke-f-35s-resume-flying-temporary-restrictions
56 Ф-35 запретили полёты после инцидентов "вроде гипоксии". Завтра, 21го, через 11 дней простоя им разрешат летать, но с ограничениями. Если коротко, то они сами пока не знают в чем проблема. Инциденты были с самолётами из разных партий и с разным прог. обеспечением.
Че, не проплатили? Могли бы на русских хакеров сослаться. мол, они вмешались в буржуйский софт. Повод для санкций опять же.
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MaoDz
989
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№12
20.06.2017 14:31
Цитата, q
Su 35 in the Syrian root can not find F22 Russian army can buy a Chinese equipment against..Вы пропустили очень важное слово against.. - т.е. снова ))) т.е. мы уже что-то у них покупали для преодоления проблем стелсовости противника))) мы...у китая...снова...
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VK
291
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№13
20.06.2017 15:08
Цитата, MaoDz сообщ. №12
Вы пропустили очень важное слово against..
я не то чтобы пропустил. Там не again (снова), а against (против). Но если я бы его перевёл, то смысла оно бы не добавило. Там же смысловое продолжение заголовка надо читать в статье.
Т.е., чтобы противостоять Ф-22, нашим потребуется китайское оборудование. И, заметьте, ничего не говорится про то, чего там напридумывали в Военп..ритете про пак фа и экономику, которая не тащит. Хотя на тему отдельных, важных, показателей экономики я бы и согласился, коли была там здравая критика.
В конце статьи, почитайте, кому интересно. Китайское СМИ пишет, что С-400 и их китайские радары в метровом диапазоне видят, где примерно находится стелс, но не могут наводить ракет, но могут направить туда самолёт, чтобы тот поискал.
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