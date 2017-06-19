А400М садился на пляж



Посадка транспортного самолета А400М на пляж в Южном Уэльсе

Источник: ukdefencejournal.org.uk Посадка транспортного самолета А400М на пляж в Южном УэльсеИсточник: ukdefencejournal.org.uk

Транспортный самолет А400М королевских ВВС Великобритании успешно завершил серию посадок на пляже в Южном Уэльсе, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (17 июня).

Самолет разработан компанией Airbus Military (ныне Airbus Defence and Space) и предназначен для замены парка Transall C-160 и Lockheed C-130 Hercules. А400М определяют как тактический транспортный самолет со стратегическими возможностями за способность базироваться на передовых грунтовых/песчаных аэродромах и в то же время перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния.