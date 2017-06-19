Катапульту для F-35 испытали на британском реактивном истребителе 1940-х годов



F-35 на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании, июль 2016 года

Источник: Matt Cardy / Getty Images F-35 на авиабазе Фэйрфорд в Великобритании, июль 2016 годаИсточник: Matt Cardy / Getty Images

Компания Martin-Baker использовала два самолета 1940-х годов Gloster Meteor для испытания катапультных кресел US16E, предназначенных для истребителя пятого поколения F-35. Об этом корреспонденту "Ленты.ру" на открывшемся в Ле-Бурже Парижском авиасалоне сообщил представитель компании.

Martin-Baker использует два "Метеора" для испытаний катапульт с 1946 года. Один из них, с регистрационным номером WA638, совершил более 500 испытательных полетов, другой (WL419) — более 200. Используется модификация Mk.7 (двухместные) с удлиненной хвостовой частью. Обе машины сохраняют исходное оборудование пилотских кабин, только в WA638 добавлены некоторые современные приборы.

В 2016 году оба самолета, находясь на авиабазе Казо во Франции, налетали около 25 часов по программе испытания катапульт для F-35. По результатам полетов этого года в конструкцию кресла US16E были внесены изменения, позволившие снизить риск повреждения головы и шеи при катапультировании пилотов с небольшой массой тела.

Gloster Meteor, ставший первым британским реактивным истребителем и единственным реактивным самолетом союзников, принимавшим участие во Второй мировой войне, взлетел в 1943 году. Машины этого типа также использовались в ряде послевоенных конфликтов (до середины 1950-х).

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).