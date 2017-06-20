Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси



Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017

Источник: Денис Федорко / russianplanes.net Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017Источник: Денис Федорко / russianplanes.net

19 июня 2017 г. самолет МС-21-300 выполнил очередной полет по программе заводских доводочных испытаний.

Воздушное судно совершило полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний.

Кроме того, была произведена уборка-выпуск механизации крыла. Так, посадка самолета была произведена с механизацией крыла, выпущенной в посадочное положение.

Испытания авиационной техники обычно проходят в несколько этапов. Как правило, они начинаются с пробежек по взлетно-посадочной полосе, после чего воздушное судно совершает первый полет с неубранным шасси, потом — с убранным. Затем в ходе испытаний увеличивают высоту и скорость полета.

Во время первых полетов шасси не убирается для возможности оперативной аварийной посадки.

Производитель шасси МС-21 – НПО «Гидромаш» (г. Нижний Новгород)