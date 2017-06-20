Самолет МС-21 совершил полет с убранными шасси
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Первый летный опытный образец самолета МС-21-300-0001 (регистрационный номер 73051, серийный номер 21001) в первом полете. Иркутск, 28.05.2017
Источник: Денис Федорко / russianplanes.net
19 июня 2017 г. самолет МС-21-300 выполнил очередной полет по программе заводских доводочных испытаний.
Воздушное судно совершило полет, в котором проведена уборка и выпуск шасси. Это позволяет начать отработку новых, более сложных режимов летных испытаний.
Кроме того, была произведена уборка-выпуск механизации крыла. Так, посадка самолета была произведена с механизацией крыла, выпущенной в посадочное положение.
Испытания авиационной техники обычно проходят в несколько этапов. Как правило, они начинаются с пробежек по взлетно-посадочной полосе, после чего воздушное судно совершает первый полет с неубранным шасси, потом — с убранным. Затем в ходе испытаний увеличивают высоту и скорость полета.
Во время первых полетов шасси не убирается для возможности оперативной аварийной посадки.
Производитель шасси МС-21 – НПО «Гидромаш» (г. Нижний Новгород)
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19.06.2017
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Андрей Л.
9106
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№2
20.06.2017 08:06
Минпромторг нам не прислал - дали только эту текстовку.
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gerrfrost
2663
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№3
20.06.2017 12:35
Попалось в инете:
видео здесь из Сушки
http://ren.tv/novosti/2017-06-19/poyavilos-video-letnyh-ispytaniy-novogo-rossiyskogo-avialaynera-ms-21
Здесь любительское:
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