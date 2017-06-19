ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада" станет первой субмариной ВМФ, получившей ВНЭУ



Подлодка проект 677 Лада

Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин" Подлодка проект 677 ЛадаИсточник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

ЦАМТО, 19 июня. Дизель-электрическая подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 типа "Лада" станет первой субмариной в ВМФ РФ, которая получит анаэробную воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), пишут "Известия".

Как отмечает газета, благодаря ВНЭУ "Лада" сможет находиться в подводном положении, не выдавая своего присутствия, до нескольких недель. Лодку спустят на воду в 2018 году.

Как сообщили "Известиям" в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) "Крыловский научный центр", появление первого корабля с ВНЭУ станет серьезным технологическим прорывом в создании неатомных субмарин для ВМФ.

"Научно-технический задел по воздухонезависимым установкам создан, – пояснил "Известиям" исполнительный директор ФГУП "Крыловский научный центр" Михаил Загородников. – Проработана установка с паровым реформингом с электрохимическим генератором. Создан ее промышленный образец. Из принципиальных технологий в ней реализовано получение из дизельного топлива водорода, создание электрохимического генератора, извлекающего из водорода электрический ток и удаление отходов жизнедеятельности первого цикла. То есть получающегося в ходе реакции СО2. Эта проблема еще дорабатывается, но при должном финансировании будет решена".

Как отмечают "Известия", ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода. Это позволяет не возить его запас на борту, а получать непосредственно в установке с помощью реформинга дизельного топлива.

Сейчас на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге строятся две "Лады": "Кронштадт" и "Великие Луки". Головная субмарина этого проекта – "Санкт-Петербург" – построена и проходит опытную эксплуатацию на Северном флоте. Анаэробной энергетической установки на ней пока нет, отмечает газета.