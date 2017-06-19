Приамурскому объединению Восточного военного округа исполнилось 74 года со дня образования



Подготовка арктических стрелков на полигоне Амурской области

Источник: www.rg.ru Подготовка арктических стрелков на полигоне Амурской областиИсточник: www.rg.ru

ЦАМТО, 19 июня. В соединениях и воинских частях общевойсковой армии ВВО, дислоцированной на территории Амурской, Еврейской автономной областей и Хабаровского края, состоялись торжественные собрания, посвященные дню образования объединения. Общевойсковому объединению исполнилось 74 года.

Объединение является правопреемником 29-го стрелкового корпуса, сформированного в 1943 г. на базе Пензенского артиллерийского училища. Корпус участвовал в операциях "Багратион" по освобождению Белоруссии и освобождал Орел, Кенигсберг и Пиллау (ныне Калининград и Балтийск) в годы Великой Отечественной войны. Во время войны 48 воинам корпуса было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Трое из них – старший лейтенант И.Ладушкин, младший лейтенант В.Леваков и сержант Н.Носуля – навечно зачислены в списки объединения.

После войны корпус неоднократно менял место дислокации. В 1966 г. управление корпуса прибыло на новое место постоянной дислокации – в г.Белогорск Амурской области. Через три года управление корпуса было переформировано в полевое управление 35-й общевойсковой армии.

Сегодня армия динамично развивается и имеет репутацию одного из лучших объединений Вооруженных сил РФ. На вооружение армии поступают современное вооружение и военная техника. Танковые подразделения укомплектованы современными танками Т-72Б3, ракетное соединение вооружено комплексами "Искандер". Месяц назад в объединение поступило более 1000 комплектов новейшей экипировки "солдата будущего" – "Ратник". В начале 2017 года командование объединением принял генерал-майор Сергей Чеботарев, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.