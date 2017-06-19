Россия занимает второе место в мире по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС
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Источник: © РИА Новости . Иван Сураев
ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн - РИА Новости. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия уверенно занимает второе место в мире по экспорту оружия, а говорить об обратном - выдавать желаемое за действительное.
"Мы занимаем серьёзную нишу, наши позиции сильны, вряд ли нас кто-то с них сможет убрать. Я оптимист и абсолютно в этом уверен, и руководство страны тоже считает, что мы на правильном пути", - заявил Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Франция обогнала Россию по экспорту.
Шугаев добавил, что разговоры о том, что на второе место вышла Франция - это "выдавание желаемого за действительное".
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19.06.2017
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