Россия занимает второе место в мире по экспорту оружия, заявил глава ФСВТС



Источник: © РИА Новости . Иван Сураев Источник: © РИА Новости . Иван Сураев

ЛЕ БУРЖЕ, 19 июн - РИА Новости. Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что Россия уверенно занимает второе место в мире по экспорту оружия, а говорить об обратном - выдавать желаемое за действительное.

"Мы занимаем серьёзную нишу, наши позиции сильны, вряд ли нас кто-то с них сможет убрать. Я оптимист и абсолютно в этом уверен, и руководство страны тоже считает, что мы на правильном пути", - заявил Шугаев журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли, что Франция обогнала Россию по экспорту.

Шугаев добавил, что разговоры о том, что на второе место вышла Франция - это "выдавание желаемого за действительное".