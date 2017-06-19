Бразилия пока не может заключить сделку по ЗРПК "Панцирь"



Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Бюджетные ограничения не позволяют Бразилии заключить соглашение на поставку российских комплексов "Панцирь-С1", заявил в интервью РИА Новости посол Бразилии в России Антонио Салгадо.

Переговоры о поставке зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" в Бразилию начались в 2013 году, однако из-за сложной политической ситуации в стране подписание контракта неоднократно откладывалось.

По словам Салгадо, в Бразилии хорошо знакомы с российской оборонной техникой, которая находит высокую оценку со стороны военных.

"В плане технологических возможностей они очень хорошо отзываются о российских комплексах "Панцирь-С1". К сожалению, целый ряд бюджетных ограничений не позволяет нам осуществить эту сделку в данный момент", - сказал собеседник агентства.

"Но в целом сотрудничество в ВПК - очень перспективная сфера наших отношений. Переговоры ведутся, и уже давно, но информации о каких-то кредитных схемах или кредитных линиях у меня нет", - добавил бразильский дипломат.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия от всех средств воздушного нападения в сложной радиоэлектронной обстановке при любых погодных условиях. Современное ракетно-пушечное вооружение обеспечивает поражение всех типов пилотируемых и беспилотных целей.