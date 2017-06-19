Исправность техники ВКС России будет доведена до 95% к 2025 году
|
|
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец ВКС РФ Ту-22М3. Архивное фото
Источник: © Министерство обороны РФ
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России обновят парк техники до 80-90%, ее исправность доведут до 95% к 2025 году, заявил главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.
"В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%. При этом исправность доведем до 95%", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда", которое опубликовано в понедельник.
Он отметил, что "это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов".
|
19.06.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.06.2017 Новые крылья. Как изменится военная авиация России за ближайшие восемь лет
20.06.2017 ВКС России в перспективе будут получать три-четыре самолета Ту-160М2 в год
20.06.2017 ВКС России сформируют новые бригады армейской авиации
20.06.2017 Главком ВКС: новая госпрограмма вооружения позволит ВКС обновить парк до 80-90%
20.06.2017 Бондарев: боевой опыт российских военных летчиков помог улучшить системы вооружения ВКС
20.06.2017 Первый полет Ту-160М2 запланирован на март 2018 года
19.06.2017 Под Воронежем проходят авиационное шоу и набор контрактников
15.06.2017 В Воронеж прилетят ПАК ФА