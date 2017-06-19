Проверка двигателей для ракет "Союз" завершится в 2017 году



Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Глава РКЦ "Прогресс" также сообщил, что количество пусков ракет-носителей семейства "Союз" в 2018 году планируется нарастить в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Проверка двигателей для ракет-носителей семейства "Союз" будет завершена до конца года, сообщил в понедельник ТАСС на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" генеральный директор российского Ракетно-космического центра "Прогресс" Александр Кирилин.

"Проверку двигателей третьей ступени ракет-носителей "Союз" планируется завершить до конца текущего года", - сказал он.

Ранее Роскосмос отозвал для проверки все двигатели, стоящие на вторых и третьих ступенях ракет-носителей "Протон" (производитель - Воронежский механический завод). Оказалось, что претензии есть ко всем двигателям, производившимся с 2015 года. При их производстве использовали более дорогой и не отвечающий техническим требованиям припой.

Также Роскосмос поручил заменить выпущенные этим предприятием двигатели на третьих ступенях ракет "Союз-У" и "Союз-ФГ", предназначенных для пусков к Международной космической станции. Причиной замены стала авария ракеты- носителя "Союз-У" 1 декабря 2016 года, в результате которой был потерян грузовой корабль "Прогресс МС-04".

Увеличить количество пусков

Кирилин также сообщил, что количество пусков ракет-носителей семейства "Союз" в 2018 году планируется нарастить в 1,5 раза по сравнению с 2017 годом. "В 2017 году планируется запустить около 20 ракет-носителей "Союз". С начала года РКЦ "Прогресс" обеспечил четыре пусковые кампании. В 2018 году планируется от 20 до 32 пусков ракет-носителей "Союз", - сказал он.

При этом, по словам Кирилина, фактическое выполнение пусковых кампаний в 2017-2018 годах будет зависеть от готовности космических аппаратов, которые необходимо вывести на орбиту.

Макеты ракет-носителей "Союз-ФГ", "Союз-2.1в", "Союз-2", "Союз-СТ", а также космических аппаратов "Ресурс- П", "Обзор-Р", "Бион-М" и малого космического аппарата "Аист-2Д" представлены предприятием в Ле-Бурже на объединенной экспозиции госкорпорации "Роскосмос".

В 2017 году осуществлены пуски ракет "Союз-У", "Союз- ФГ", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1а". Они запустили грузовой корабль "Прогресс МС-05", пилотируемый корабль "Союз МС-04", аппарат военного назначения и еще один грузовой корабль "Прогресс МС-06".

Ближайший пуск ракеты семейства "Союз" состоится 23 июня. С космодрома Плесецк планируется вывести в космос военный аппарат.

Запуск спутников OneWeb

Первый пуск ракеты "Союз" с космическими аппаратами OneWeb будет проведен в начале 2018 года, сообщил Александр Кирилин. "Первый пуск по программе OneWeb состоится из Гвианского космического центра в первом полугодии 2018 года", - сказал он.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год.

Ранее в OneWeb заявляли, что большую часть своих спутников компания намерена запускать при помощи российских ракет-носителей. Всего OneWeb планирует запустить 882 спутника, которые войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать еще около двух тысяч спутников.

В июне 2017 года компании OneWeb и "Гонец" подписали соглашение о создании совместного предприятия. Соглашение направлено на предоставление услуг головной сети OneWeb на территории России.