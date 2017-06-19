Кабмин одобрил Соглашение об объединенной группировке войск РФ и Армении



Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовки

Источник: МО РФ Разведчики российской военной базы в Армении осваивают азы альпинистской подготовкиИсточник: МО РФ

Соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило и направило президенту России для внесения на ратификацию Соглашение об объединенной группировке войск (сил) с Арменией. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 30 ноября 2016 года.

15 марта президенты России и Армении - Владимир Путин и Серж Саргсян - по итогам переговоров в Кремле заявили о высокой оценке создаваемой Объединенной группировки войск двух стран. "Российская Федерация и Республика Армения будут укреплять роль Организации Договора о коллективной безопасности как гаранта безопасности государств - ее членов, способствовать повышению ее вклада в международные усилия по противодействию вызовам и угрозам безопасности, - говорится в заявлении. - В этом контексте большое значение имеет создание Объединенной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации".