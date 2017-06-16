Америку подстерегают со всех сторон



Глава военной разведки США генерал-лейтенант Стюарт рассказал о своем видении главных угроз Америке.

Источник: Кадр из видео с сайта www.defense.gov Глава военной разведки США генерал-лейтенант Стюарт рассказал о своем видении главных угроз Америке.Источник: Кадр из видео с сайта www.defense.gov

Глава военной разведки США поведал сенаторам об угрозах национальной безопасности

Совсем недавно директор Разведывательного управления МО (РУМО) генерал-лейтенант Винсент Стюарт рассказал членам комитета по ВС (КВС) Сената США практически обо всех угрозах, которые заставляют Пентагон постоянно напрягаться и не дают возможности его начальству и боевым командирам свободно вздохнуть. Но, как подчеркнул генерал, его ведомство в первую очередь должно оказать самое мощное противодействие угрозам, исходящим от России, Китая, Северной Кореи, Ирана и от радикальных террористических образований. В решении этих задач РУМО просто не имеет права потерпеть фиаско. "Сегодня США сталкиваются с все более и более расширяющимся множеством вызовов национальной безопасности. Мы наблюдаем постоянное повышение боевых возможностей иностранных армий, рост угроз со стороны киберигроков, появление предельно адаптирующихся к внешним условиям террористических организаций, выход на арену агрессивных негосударственных игроков, а также повышение активности враждебных спецслужб", - заявил Стюарт.

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ ВЫЗОВ

Скорее всего, желая показать полную поддержку действиям своего Верховного главнокомандующего, направляющего авианосцы к берегам Северной Кореи и пытающегося повысить на 10% бюджет Пентагона, выступление перед сенаторами генерал начал с угроз США, исходящих именно от этой страны.

Он объявил, что весьма агрессивная КНДР с ее малопредсказуемым лидером является одним из главных вызовов национальной безопасности США.

Пхеньян, как подчеркнул начальник разведки Пентагона, твердо намерен создать МБР, способную доставлять ядерные боеголовки к целям на территории США, что создает непосредственную угрозу национальной безопасности Америки. Об этом свидетельствуют два последних подземных ядерных испытания, проведенных в КНДР, и значительный рост количества испытательных пусков баллистических ракет в прошлом и текущем годах.

По словам генерала, при неизменности курса руководства Северной Кореи на создание МБР с ядерными боеголовками, Пхеньян в конечном итоге может добиться успеха и поставит на боевое дежурство ракеты, представляющие непосредственную угрозу США. Стюарт отметил, что сегодня почти невозможно предсказать, когда это произойдет, но последовательность, с которой КНДР следует по пути овладения ядерным оружием, говорит о том, что оно обязательно появится в этой стране.

Федеральные высокопоставленные чиновники до недавнего времени именовали КНДР противником "второго порядка", военный потенциал которого не соответствует объявляемым намерениям. Но теперь они называют эту страну "все более серьезной" угрозой и говорят о том, что Пхеньян испытаниями своего ракетного оружия стремится продемонстрировать Вашингтону, что в недалеком будущем Америка окажется в пределах досягаемости его баллистических ракет.

"Мы расцениваем это как очень существенную, потенциально непосредственную угрозу для Соединенных Штатов, которая требует принятия мер", – заявил новый директор Национальной разведки Дэн Коутс, который в начале прошлого месяца обсудил с сенаторами на слушаниях в комитете по разведке верхней палаты американского парламента глобальные угрозы национальной безопасности страны. Он также сказал, что "на данный момент для нашего разведсообщества это высочайший приоритет, один из главных, если не самый главный".

Слова директора не согласуются с заявлением его предшественника Джеймса Клэппера, чуть более года назад объявившего законодателям, что "первостепенную" угрозу для США представляют такие страны, как Россия и Китай. Однако бывшие и нынешние представители администрации президента заявляют, что перенос акцентов на северокорейскую угрозу в декларациях лидеров разведывательного сообщества США обуславливается не принципиальной сменой позиции Белого дома по данному вопросу, а необходимостью признать нарастание масштабов северокорейской опасности.

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Китай назвал проведенное 13 мая испытание Пхеньяном БРСД "контрпродуктивным, вредным и опасным". "Мы категорически против расширения клуба ядерных держав, в том числе за счет Корейского полуострова, за счет Северной Кореи", – подчеркнул он. В то же время Путин призвал мировых лидеров прекратить запугивание Северной Кореей и "найти способы мирного решения этих проблем".

ОПАСНАЯ МОСКВА

Военный бюджет России в 10 раз меньше расходов Пентагона, и в будущем году этот разрыв может стать еще больше. Однако в США многие военные и политики продолжают твердить об агрессивности Москвы и называют ее врагом № 1. Правда, главный разведчик военного ведомства Америки не использовал в своем выступлении подобную риторику.

Касаясь угроз, исходящих от России, генерал отметил, что ее руководство основным средством достижения своих ключевых стратегических целей считает вооруженные силы. Стюарт заявил, что Кремль выделяет значительные средства на модернизацию ВС и рассматривает свои ядерные силы как основу сдерживания вероятного противника. Силы общего назначения Москва использует для распространения своего влияния в контролируемых регионах и развертывания воинских контингентов за пределами национальных границ.

По словам начальника РУМО, "правительство России хочет стать центром влияния" в многополярном мире, приходящем на смену мировому порядку, в котором главную роль играли США и другие западные страны. "Для распространения своих взглядов на мировое устройство мира Москва проводит агрессивную внешнюю и военную политику, используя весь спектр своего влияния и возможностей по принуждению других стран. Эти действия угрожают интересам США в различных регионах земли", – сказал Стюарт.

"Москва и впредь будет активно добиваться достижения своих целей в сфере внешней политики и безопасности, используя весь спектр средств влияния и принуждения, включая кибероперации. Ее мощные вооруженные силы в сочетании с реальной или предполагаемой угрозой вмешательства позволяют усилиям ее правительства в целом иметь широкий резонанс. Мы исходим из того, что уровень военной активности в 2017 году будет примерно таким же, как в последние годы", – констатировал генерал.

Стюарт подчеркнул, что военные реформы России продолжаются и ее руководству удается добиваться положительных результатов на пути создания ВС, способных проводить экспедиционные операции. Интервенцию в Сирии Кремль использует для демонстрации своих военных возможностей. С момента распада СССР это первое развертывание воинских контингентов России за пределами национальных границ.

Составители озвученного начальником РУМО доклада указали, что Москва усматривает для себя угрозу в приближении к российским границам военной инфраструктуры НАТО. "Российское руководство хочет убедить мир, что действия России – это защитная реакция на агрессию со стороны США, но на самом деле наши ценности не совпадают, интересы зачастую вступают в противоречие, мы всегда будем соперничать с Россией за влияние по всему миру", – констатируют аналитики американской военной разведки.

Однако, отвечая на вопрос одного из членов комитета по данному поводу и о том, кого Россия пытается окружить путем расширения своего присутствия "в холодных и теплых водах", то есть на северных морях и в Средиземноморье, генерал сказал, что "за счет этого продвижения" Россия "пытается вырваться из того окружения", которое, по словам ее лидеров, "создается странами НАТО в ее ближнем зарубежье". Целью Кремля в данном случае является самозащита и создание буферной зоны для обеспечения безопасности страны. Он также отметил, что все действия Москвы направлены на то, чтобы выйти из окружения НАТО, и добавил, что она будет и дальше следовать избранным курсом.

Кроме специалистов РУМО, в США мало кто мог бы охарактеризовать действия России в военной сфере как "оборонительные" и связанные непосредственно с теми угрозами, которые ей создают действия НАТО. Все как раз наоборот. Военные лидеры НАТО и западные политики в один голос кричат о "российской агрессии", от которой "необходимо защищаться" и последовательно двигаются в этом направлении.

БОЕВИТАЯ ПОДНЕБЕСНАЯ

Говоря о КНР, генерал Стюарт никак не комментировал степень и уровень угрозы, которую представляет Народно-освободительная армия Китая (НОАК) для США. Он только перечислил направления, по которым Пекин ведет военное строительство. В настоящее время Китай продолжает проводить глубокую модернизацию своей армии. Целью Пекина является укрепление роли Коммунистической партии Китая (КПК) в решении военных вопросов и расширение возможностей НОАК по ведению боевых действий в региональных конфликтах и на удаленных от КНР ТВД. Китайские лидеры хотят усилить военные, дипломатические и экономические позиции и повысить свое влияние в мире.

В прошлом году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что "стратегической задачей" Китая является создание армии, статус которой был бы сопоставим с международным статусом Китая и "способной сражаться и побеждать".

Китай проводит крупные структурные реформы, направленные на создание к 2020 году эффективной системы управления НОАК. Лидеры Пекина намерены повысить эффективность ВМС и ВВС и усовершенствовать систему управления ВС пяти командований на ТВД. В результате недавних мероприятий по модернизации НОАК Китай создал силы стратегической поддержки, отвечающие за подготовку сетецентрической войны, проведение киберопераций, ведение боевых действий в космосе и РЭБ.

По словам генерала, в обозримом будущем КНР будет и дальше повышать свои расходы на оборону. В марте этого года Пекин объявил о повышении военного бюджета на 7%. Сегодня расходы КНР на военные нужды составляют 148 млрд долл.

Ракетные войска являются главным приоритетом развития НОАК. Разработке и развертыванию баллистических и крылатых ракет на ТВД для нанесения обычных и ударов по ВС США и их базам в Азиатско-Тихоокеанском регионе руководство Китая придает особое значение. Пекин ведет широкий комплекс работ и по созданию противокорабельных баллистических ракет. Кроме того, создаются подземные пункты управления, связи и разведки и укрепленные хранилища ядерных боеприпасов.

Китай проводит модернизацию своих ядерных сил. Его руководство увеличивает количество шахтных и мобильных пусковых установок МБР. Китайские ПЛАРБ типа "Цзинь", вооруженные БРПЛ JL-2, являются первыми силами ядерного сдерживания Китая. По всей вероятности, отметил Стюарт, руководство Пекина продолжает вести ядерные НИОКР, создает и производит новые ядерные боеголовки.

КНР делает большие вложения в развитие космической компоненты НОАК. Особое внимание уделяется созданию спутниковых систем, предназначенных для связи, наблюдения, распознавания, рекогносцировки, передачи навигационно-временных и метеорологических данных, а также для решения широкого комплекса разведывательных задач. Кроме того, Китай намерен создать орбитальное оружие для уничтожения космических объектов.

НЕПРИМИРИМЫЙ ИРАН

Начальник РУМО заявил сенаторам, что Иран продолжает оставаться существенным вызовом Соединенным Штатам в регионе Ближнего Востока и Юго-Западной Азии. Хотя Тегеран и продолжает выполнять "Совместный всеобъемлющий план действий" (Joint Comprehensive Plan of Action), являющийся соглашением о прекращении его военной ядерной программы, он принимает активное участие в региональных конфликтах и пытается повысить свое влияние на Большом Ближнем Востоке. Поэтому его лидеры продолжают вкладывать значительные средства в развитие обычных сил и вооружений, включая баллистические и крылатые ракеты, военно-морские системы, беспилотные летательные аппараты и системы ПВО. Эти системы и средства могут представлять угрозу интересам США и их региональным союзникам.

По данным Стюарта, Иран обладает самым большим арсеналом баллистических ракет в своем регионе, который состоит по меньшей мере из пяти типов ракет. Его руководители официально объявили, что этими ракетами могут поражаться цели на удалении до 2000 км от национальных границ.

Тегеран, как объяснил членам комитета военный разведчик, скорее всего будет продолжать проведение работ по увеличению дальности, повышению боевой мощности и точности некоторых видов своего ракетного оружия и создавать, несмотря на ограничения, установленные резолюцией СБ ООН 2231 (UNSCR 2231), новые баллистические ракеты, способные нести ядерные заряды.

В свое время Иран объявил о проведении работ по созданию высокоточных КР дальнего радиуса действия. Успешное решение этой задачи может создать дополнительную угрозу безопасности на Большом Ближнем Востоке. Иранские специалисты также работают над созданием специальных ускорителей для существующих типов ракет, которые могут позволить осуществлять их запуск на дальность сравнимые с дальностью действия МБР.

Стюарт рассказал и о том, что среди стран Ближнего Востока Иран реализует самую крупную программу по созданию подземных сооружений, которые используются для того, чтобы скрыть многие аспекты процессов создания ракетного оружия.

Коснулся в своем выступлении генерал и угроз, которые безопасности США создают зарубежные разведки. По его словам, "иностранные разведывательные службы представляют серьезнейшую угрозу для Министерства обороны при планировании и проведении стратегических операций по всему миру". "Россия и Китай со своими службами внешней разведки представляют первостепенную угрозу для Министерства обороны и национальной безопасности США, поскольку они активно и результативно применяют традиционные и нетрадиционные методы сбора информации о личном составе, действиях и возможностях вооруженных сил нашей страны", – заявил генерал и добавил, что разведки таких относительно небольших государств, как Куба и Иран, тоже представляют значительную опасность.

О борьбе с радикальным терроризмом начальник РУМО сказал самые общие слова, которые неоднократно произносились в Конгрессе и в Белом доме. Да где они только не произносились политиками, военными и чиновниками крупных рангов! Он просто констатировал факты и поведал членам КВС о том, что международный террор будет и дальше развиваться и угрожать безопасности США. Но о каких-то конкретных мерах по уничтожению этого мирового зла и обеспечения безопасности объектов военной инфраструктуры и американских граждан не было сказано ни слова.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"