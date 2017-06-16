Призвание "Купола"

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Источник: http://www.kupol.ru/ Логотип АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»Источник: http://www.kupol.ru/

Ижевскому электромеханическому заводу – 60 лет

История ИЭМЗ началась 20 июня 1957 года с выходом постановления Совета министров СССР. Документ предписывал создать в Ижевске "завод № 444 Совета народного хозяйства Удмуртской АССР". Свое нынешнее название предприятие получило в 1958 году.

Стартовым изделием завода стал блок К5И-1 - аппаратура радиоуправления ракет "воздух – воздух" РС-2У. Это одна из первых советских управляемых авиационных ракет для борьбы со стратегическими бомбардировщиками. И в дальнейшем основным назначением предприятия оставался выпуск изделий и комплексов для защиты от средств воздушного нападения. Они стали не только "первой любовью", но и истинным призванием завода.

Номенклатура производимых изделий с каждым годом расширялась, они становились все сложнее. В 1962 году ИЭМЗ приступил к производству ЗРК "Круг" – первого мобильного зенитного ракетного комплекса Сухопутных войск. На предприятии изготавливались блоки радиоуправления зенитных управляемых ракет, счетно-решающие приборы и блоки горизонтирования для станций наведения ракет и пусковых установок, некоторые другие изделия. Эти узлы и приборы вкупе были "мозговым центром" "Круга".

При создании следующего ЗРК – "Осы", заводу было поручено изготовить опытные образцы боевой машины. Ему и разработчику, Научно-исследовательскому электромеханическому институту (НИЭМИ), удалось создать автономный самоходный ЗРК, обладающий большим по тем временам боекомплектом – 6 зенитных управляемых ракет (ЗУР), способный круглосуточно, в любых погодных условиях бороться с низколетящими целями и сопровождать общевойсковые формирования на марше, двигаясь в их колоннах. Комплекс был принят на вооружение в 1971 году, ИЭМЗ был назначен головным предприятием по его производству. В последующие 20 лет были выпущены 1791 боевая машина ЗРК "Оса" и ее модификации.

Став головным предприятием по производству ЗРК малой дальности, ИЭМЗ по-прежнему участвовал в создании других зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. Завод изготавливал важнейшие системы и блоки самоходной установки разведки целей и наведения ракет ЗРК "Куб"; шкафы приемной системы и системы селекции сигналов от движущихся целей станции обнаружения целей "Купол" ЗРК "Бук"; системы топопривязки для ЗРС С-300; счетно-решающий прибор радиоприборного комплекса управления огнем "Ваза-2" для 100-мм зенитных орудий КС-19М2.

ИЭМЗ участвовал в создании и другой военной техники, помимо средств ПВО – производил узлы и приборы для оперативно-тактических ракет Р-11М и Р-17, радиоаппаратуру комплексов активной защиты танка "Дрозд". Завод был одним из двух головных предприятий по производству артиллерийско-разведывательных комплексов "Рысь" – АРК-1 и АРК-1М.

Но настоящую славу заводу принесли зенитно-ракетные комплексы семейства "Тор". Они создавались как ответ на появление новых средств воздушного нападения. Помимо традиционной борьбы с пилотируемой авиацией, войсковые ЗРК должны были уничтожать современные ракеты "воздух–земля", планирующие авиабомбы типа Walleue, перспективные на тот момент средства воздушного нападения – крылатые ракеты типа ALCM, ASALM и Tomahawk, разведывательно-ударные дистанционно-пилотируемые летательные аппараты типа BGM-34С.

Для борьбы с противорадиолокационными ракетами типа Shraik и HARM были улучшены все характеристики ЗРК: увеличен диапазон применения по дальности (1,5–12 км) и высоте (10–6 тыс. м), точность наведения, помехозащищенность, уменьшено время реакции (с позиции – 8,7 сек., с короткой остановки – 10,7 сек.). До восьми ЗУР увеличили боекомплект, повысили возможности радиолокационных станций, автоматизировали боевую работу, ввели более совершенные ракеты. Все это сопровождалось внедрением революционных конструкторских решений: фазированная антенная решетка, цифровая вычислительная аппаратура, внутреннее размещение ракет и их вертикальный старт.

Подготовка производства ЗРК "Тор" началась еще до приема системы на вооружение. Уже на этапе создания экспериментального и опытного образцов комплекса заводу пришлось осваивать новые технологии. Одна из них – изготовление сварных крупногабаритных корпусов с последующим отжигом. Очень сложные задачи приходилось решать при изготовлении фазированных антенных решеток. Все они были успешно решены. Впрочем, как всегда.

За три десятилетия ЗРК семейства "Тор" прошли три волны глубоких модернизаций: от "Тора" к "Тор-М1", затем к "Тор-М1У" и его модификациям, а в 2016 году в войска поступили первые два дивизионных комплекта ЗРК "Тор-М2". То есть система, созданная еще в 80-е годы прошлого века, по сей день остается непревзойденной ЗРС малой дальности. Столь замечательный результат достигнут в том числе и за счет модернизации.

В результате совершенствования комплекса огневая производительность боевой машины выросла в четыре раза. Если первые модели вели огонь по одной цели, то современный "Тор" может одновременно обстреливать четыре – то есть многократно повысились возможности по отражению массированной воздушной атаки. На порядок выросли возможности средств обнаружения и сопровождения: ЗРК современных модификаций осуществляют захват и поражение целей, имеющих в 10 и более раз меньшую эффективную площадь рассеяния (ЭПР), то есть выполненных с использованием технологии "стелс".

Ведется активная работа по увеличению дальности обнаружения и поражения целей. У новейших "Тор-М2" вдвое увеличен боекомплект – с 8 до 16 ракет. Сами ракеты – нового образца с расширенным диапазоном поражения средств воздушного нападения.

Помимо гусеничной транспортной базы, созданы колесная ("Тор-М2К") и модульная ("Тор-М2КМ"). Выбирает заказчик. Вариант с гусеничным шасси незаменим при противовоздушном прикрытии войск на пересеченной местности, бездорожье. При развитой сети автомобильных дорог подходит вариант с колесным корпусным шасси. Модульный вариант удобен при защите стационарных объектов, к тому же он может быть адаптирован к самым различным шасси.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию комплекса ведутся самим ИЭМЗ "Купол" – сегодня это не просто завод, а научно-производственное предприятие. Постоянно совершенствуются технологии производства, внедряется современная технологическая оснастка, обновляются производственные фонды, регулярно проводится техническое перевооружение, внедряется современное высокоточное и высокопроизводительное оборудование. Поддерживать марку и реноме предприятию позволяют строгий контроль качества продукции, эффективный менеджмент и внимание к кадрам.

В 2007–2015 годах на предприятии реализован проект "Реконструкция и техническое перевооружение под серийный выпуск изделий гособоронзаказа". Сегодня воплощается в жизнь еще один проект, начатый в 2014 году: "Техническое перевооружение производственных мощностей по изготовлению боевых средств комплекса "Тор".

Завод уверенно смотрит в будущее. Меняется облик средств ПВО малой дальности – меняется облик предприятия. Неизменным остается одно: высочайшее качество продукции ижевских оружейников.

Николай Поросков