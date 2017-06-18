Ульяне нужна Ваша помощь

Коллектив ВПК.name просит откликнуться всех неравнодушных читателей и помочь молодой красивой девушке Ульяне Шкатовой победить опасную болезнь

Ульяна - ковровчанка, сейчас живет в Петербурге, хочет поскорее выздороветь и вернуться к нормальной жизни. Мы знаем Ульяну и ее маму и искренне желаем ей скорейшего выздоровления. Публикуем обращение Ульяны.

Меня зовут Ульяна, мне 29 лет, я живу в Петербурге, у меня замечательная мама, я работаю, пишу картины маслом, делаю мозаику из витражного стекла, и очень люблю эту жизнь. А еще у меня рак.

Ульяна Шкатова Источник: https://vk.com/id950446

У меня рак кожи (меланома), он появился из родинки, которая однажды стала злокачественной. Уже 2 года я живу с этим диагнозом и за это время перенесла 6 операций, прошла различные варианты лечения (вплоть до индивидуальных вакцин из моей крови), сотни обследований и консультаций врачей из России и Германии. Сейчас болезнь зашла очень далеко, у меня 4 стадия (да, это последняя), метастазы в легких. До болезни у меня было много планов и надежд. Я много путешествовала, жила творчеством и любимой работой. Мозаика - моя страсть, могу часами подбирать разноцветные кусочки, это чистое наслаждение! Еще я очень люблю обучать людей. С 18 лет работаю этой сфере, чему только не приходилось обучать - и фотошопу, и продажам матрасов за миллион рублей, и скоростной печати на компьютере, и жестким переговорам по телефону. Сейчас вместо мозаики и картин в моей жизни есть почти ежедневные больницы, врачи, обследования, процедуры. И еще, несмотря на 4 стадию и невозможность лечения стандартными способами (химиотерапия, лучевая терапия и другие методы на меланому не действуют), у меня есть большое желание жить и распрощаться с болезнью навсегда!

Еще 5 лет назад меланома считалась неизлечимой и 4 стадия означала только одно. Но за последние несколько лет ученые изобрели лекарство, которое запускает сложные механизмы иммунной системы, направленные на борьбу против опухоли. Этот препарат называется Опдиво (ниволумаб), он показал очень хорошие результаты и врачи говорят, что с помощью него я могу победить болезнь. Сегодня Опдиво уже назначают в Европе, однако для нашей страны он слишком дорог, чтобы включить его в обеспечение, и все что мне остается, покупать его самой.

Ульяна Шкатова Источник: https://vk.com/id950446

Стоимость лечения - 410 000 руб в месяц. Курс будет не меньше года, то есть 4 920 000 руб.Я не умею и не люблю сидеть сложа руки, поэтому создала эту группу. Здесь я буду делиться не только отчетами о лечении и тем, как идет сбор средств, но и своими работами, картинами, своим настроением, которое бодрое, несмотря на болезнь. Я расскажу тебе о том, как я узнала свой диагноз и о том, на что нужно обратить внимание, чтобы не заболеть. Буду рада, если здесь ты будешь общаться, выкладывать свое творчество и находить вдохновение на жизнь.Я благодарю тебя за то, что дочитал пост. Каждый репост приближает меня к жизни без рака. Каждые 100, 500, 1000 р дают возможность продолжать лечение. Иногда мне не верится, что все это происходит со мной. Ты когда-нибудь мечтал проснуться во время кошмарного сна и не понимал, как это сделать?

К сожалению, 4 стадия рака - это не сон.

И в реальности невозможно просто проснуться и жить дальше.

И в этой реальности мне очень нужна твоя помощь. Как помочь:

1. Финансово

- Переведи любую сумму на мои реквизиты

- Подари картину другу. Я напишу для тебя картину по фотографии

- Выбери рюкзак в vk.com/bag2back и сто процентов средств пойдут на мое лечение

2. Распространение информации

- Напиши на своей страничке обо мне и добавь мои реквизиты или ссылку на меня

- Сделай репост этого сообщения

- Расскажи про мою группу своим друзьям, ведь чем больше людей знают обо мне, тем выше мои шансы жить!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

Карта Сбербанка 5469 5500 2910 2883

Яндекс кошелек 410014109540064

Qiwi кошелек +79313692939

paypal.me/ulianahelp