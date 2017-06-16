Истребитель Т-50 близок к серийному выпуску



Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50

Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии

Два новейших российских истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50), укомплектованных в полном соответствии с техническим заданием, будут изготовлены в 2017 году. Об этом на днях заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. "Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии. По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", – рассказал замминистра журналистам. А в мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Т-50 поступят в войска уже в 2019 году.

Сейчас главным отличием нескольких выпущенных прототипов истребителей пятого поколения от конечного варианта являются двигателями АЛ-41Ф1С с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги. Эти силовые установки – штатные для новейших самолетов Су-35С. Они же с незначительными изменениями установлены и на проходящих испытания ПАК ФА как "двигатели первого этапа". Завершающий этап испытаний Т-50 должен проходить уже с разработанным именно для него двигателем, известным под обозначением "изделие 30". Осенью 2016 года глава предприятия-разработчика сообщил, что новый двигатель уже готов и проходит испытания на наземном стенде. Борт ПАК ФА с этой силовой установкой должен подняться в воздух уже до конца текущего года. Видимо, 11-му и 12-му прототипам предстоит как раз обкатывать такие установки. Предположительно они смогут развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа против 86,3 и 147 у двигателя АЛ-41Ф1С соответственно.

Стоит добавить, что на завершающем этапе находится программа разработки перспективных вооружений для нового самолета. Она включает в себя всю номенклатуру авиационных средств поражения: ракеты "воздух–воздух" малой и большой дальности, корректируемые авиабомбы, противотанковые управляемые ракеты. В настоящей комплектации Т-50 уже оснащен принципиально новым комплексом авионики.

В конце прошлого года замглавкома ВКС России Андрей Юдин заявил, что первая партия новейших истребителей, направленных в войска, будет состоять из шести машин. Правда, неизвестно, сколько всего этих самолетов планируется поставить в части ВКС.

Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"