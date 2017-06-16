Истребитель Т-50 близок к серийному выпуску
|
|
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии
Два новейших российских истребителя пятого поколения ПАК ФА (Т-50), укомплектованных в полном соответствии с техническим заданием, будут изготовлены в 2017 году. Об этом на днях заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов. "Работы по ПАК ФА находятся сегодня на финальной стадии. По этому году мы получаем 10-й и 11-й образцы, которые подключат к испытаниям, и в будущей госпрограмме вооружения на 2018-2025 годы у нас запланирована первая серийная закупка самолетов Т-50", – рассказал замминистра журналистам. А в мае министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Т-50 поступят в войска уже в 2019 году.
Сейчас главным отличием нескольких выпущенных прототипов истребителей пятого поколения от конечного варианта являются двигателями АЛ-41Ф1С с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги. Эти силовые установки – штатные для новейших самолетов Су-35С. Они же с незначительными изменениями установлены и на проходящих испытания ПАК ФА как "двигатели первого этапа". Завершающий этап испытаний Т-50 должен проходить уже с разработанным именно для него двигателем, известным под обозначением "изделие 30". Осенью 2016 года глава предприятия-разработчика сообщил, что новый двигатель уже готов и проходит испытания на наземном стенде. Борт ПАК ФА с этой силовой установкой должен подняться в воздух уже до конца текущего года. Видимо, 11-му и 12-му прототипам предстоит как раз обкатывать такие установки. Предположительно они смогут развивать тягу в 107 килоньютонов в крейсерском режиме и 176 килоньютонов в режиме форсажа против 86,3 и 147 у двигателя АЛ-41Ф1С соответственно.
Стоит добавить, что на завершающем этапе находится программа разработки перспективных вооружений для нового самолета. Она включает в себя всю номенклатуру авиационных средств поражения: ракеты "воздух–воздух" малой и большой дальности, корректируемые авиабомбы, противотанковые управляемые ракеты. В настоящей комплектации Т-50 уже оснащен принципиально новым комплексом авионики.
В конце прошлого года замглавкома ВКС России Андрей Юдин заявил, что первая партия новейших истребителей, направленных в войска, будет состоять из шести машин. Правда, неизвестно, сколько всего этих самолетов планируется поставить в части ВКС.
Олег Владыкин
Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
|
16.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
06.06.2017 Су-35С вылечили от "детских болезней", а для ПАК ФА создали новый двигатель
26.05.2017 Последний отсчет
14.03.2017 Опасно ли падение темпов производства боевой авиации для ВКС России?
21.02.2017 Новый двигатель ПАК ФА оставил позади "Раптор" и F-35
24.03.2015 Холдинг «Сухой» в 2015 году сдаст военным 23 новых истребителя
03.03.2014 Министр обороны принял партию новых самолетов Су-35
13.02.2014 Су-35, истребитель на грани двух поколений
01.06.2017 Завершение испытаний и принятие на вооружение истребителя Су-35С ожидается в конце 2017 года