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Все полеты беспилотников будут под контролем

19.06.2017 Независимое военное обозрение 106 0
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Квадрокоптер
Квадрокоптер
Источник: http://www.spacecorp.ru/

Создание новой системы планируется в срок до 2020 года

Одна из производственных структур Роскосмоса намерена в 2017 году создать экспериментальные площадки для тестирования создаваемой системы контроля и управления трафиком малых беспилотных авиационных систем (БАС). "В этом году будет развернут опытный образец пилотной зоны инфраструктуры федерального сетевого оператора - часть в Республике Башкирия, часть – в Калуге, и национальный центр будет развернут в Москве", – сказал представитель Центра по реализации проектов в области использования результатов космической деятельности на специализированном форуме в Уфе. В настоящее время разработан эскизный проект, идет разработка конструкторской документации по созданию системы информационного обеспечения безопасного и эффективного использования малых беспилотных авиационных систем на всей территории Российской Федерации. Ожидается, что эта наземная инфраструктура в режиме реального времени будет принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета тысяч БАС над территорией России. Маршрут будет выстраиваться автоматически по заявке оператора летательного аппарата.

Специалист Роскосмоса пояснил Интерфаксу, что создание новой системы контроля планируется в срок до 2020 года. Общий объем затрат на ее создание составляет 7,8 млрд руб., в том числе 723 млн руб. из федерального бюджета, 7,1 млрд руб. – из внебюджетных источников. Форум "Результаты космической деятельности" проходил 8–9 июня в Уфе. Участники форума обсудили вопросы использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития регионов России.


Олег Владыкин

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"
18.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
2020-й год
БПЛА

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