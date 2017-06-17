"Амур" попал в цель



Запуск противоракеты 53Т6. Фото с сайта warfare.ru Запуск противоракеты 53Т6. Фото с сайта warfare.ru

В Минобороны сообщили об успешном испытании противоракеты‍

Минобороны России испытало на полигоне в Казахстане противоракету для подмосковной ПРО. Изделие успешно поразило цель. Как рассказали "Газете.Ru" специалисты, речь шла об испытании многоканального стрельбового комплекса (МГСК) "Амур-П".

Россия провела успешное испытание противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО, сообщили 16 июня в Минобороны.

"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", - заявил заместитель командующего 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько.

Пуск был осуществлен боевым расчетом 10-го испытательного полигона ПРО РВСН (пункт постоянной дислокации - Сары-Шаган, Казахстан) 9-й дивизии ПРО 1-й армии ПВО/ПРО ОН Войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.

В целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) "Амур-П",

пояснил "Газете.Ru" экс-начальник штаба Войск РКО генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный.

По словам генерал-лейтенанта, "Амур-П" представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135 и в настоящее время является базовым средством 10-го испытательного полигона ПРО для отработки текущих и перспективных задач противоракетной обороны. МКСК, вспоминает военачальник, создавался и испытывался на Государственном научно-исследовательском испытательном полигоне ПВО №10 в период с 1976 по 1990 год.

Как рассказал "Газете.Ru" Сколотяный, МКСК "Амур-П" имеет в своем составе пространственно-разнесенные на расстояние до 100 км средства - многофункциональную РЛС (МРЛС) "Дон-2НП" и командно-вычислительный пункт (КВП) 5К80П с вычислительной системой "Эльбрус", стартовые позиции противоракет ближнего перехвата с шахтным базированием, техническую позицию для подготовки ПР и систему передачи данных и связи 5Я67. "Амур-П" развернут на площадках №7, 8, 35, 6/52 10-го испытательного полигона ПРО. Непосредственно пуск противоракет осуществляется с площадки №35.

МРЛС "Дон-2НП" с крупногабаритными фазированными антенными решетками представляет собой одну грань подмосковной МРЛС "Дон-2Н", развернутой близ города Софрино. "Дон-2НП" (последняя буква означает - "полигонная") способна решать задачи обнаружения, сопровождения целей и противоракет, передавать команды на противоракеты и принимать от них информацию.

Комплекс использует многофункциональную РЛС со стационарной крупногабаритной фазированной антенной решеткой, одновременно работающей по цели и противоракетам, включая передачу и прием информации на последние.

Помимо проверки технических решений и оценки характеристик средств, на МКСК "Амур-П" отрабатывались и отрабатываются все экспериментальные задачи, прежде всего, с пусками противоракет по условным и реальным целям, проводкам баллистических ракет-мишеней в интересах системы подмосковной системы ПРО А-135.

С МКСК "Амур" запускаются противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М, выполненные по одноступенчатой схеме с отделяемой управляемой головной ступенью (ОКБ "Новатор").

Противоракеты ближнего перехвата предназначены для поражения боевых блоков на атмосферном участке полета целей и обладают высокими летно-техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям, и не имеют аналогов в отечественном ракетостроении.

Ближний перехват обычно осуществляется на высоте от 10 до 50 км.

Испытание любой системы вооружения, будь то противовоздушная, противоракетная или противокосмическая, подчеркивает генерал-лейтенант Сколотяный, немыслимо без развитой, оснащенной высокоточными системами и комплексами траекторных и телеметрических измерений сети измерительных пунктов, связанных между собой линиями связи, и высокопроизводительных средств обработки измерений, которые образуют систему полигонных измерений.

По мнению военачальника, создание новых, более эффективных средств вооружения придает особую актуальность вопросам повышения точности траекторных измерений, их достоверности и сокращения сроков обработки информации. Высокие требования к точности и достоверности обусловлены тем, что по результатам траекторных измерений принимаются ответственные решения о качестве и годности образцов вооружения. Ошибки в принятии таких решений могут иметь тяжелые последствия. В связи с этим развитие траекторных измерений должно существенно опережать развитие объектов измерений, что становится все труднее вследствие недофинансирования.

Пуск противоракеты ПРС-1М с МКСК "Амур-П" 16 июня 2017 года осуществлялся в упрежденную точку и, скорее всего, преследовал целью проверку технического состояния противоракет и последующее заключение о продлении сроков эксплуатации изделий этой партии выпуска.

Михаил Ходаренок