"Амур" попал в цель
|
|
Запуск противоракеты 53Т6. Фото с сайта warfare.ru
В Минобороны сообщили об успешном испытании противоракеты
Минобороны России испытало на полигоне в Казахстане противоракету для подмосковной ПРО. Изделие успешно поразило цель. Как рассказали "Газете.Ru" специалисты, речь шла об испытании многоканального стрельбового комплекса (МГСК) "Амур-П".
Россия провела успешное испытание противоракеты, которая призвана усовершенствовать систему ПРО, сообщили 16 июня в Минобороны.
"В ходе проведенных испытаний противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель", - заявил заместитель командующего 1-й армии ПВО/ПРО особого назначения Воздушно-космических сил полковник Андрей Приходько.
Пуск был осуществлен боевым расчетом 10-го испытательного полигона ПРО РВСН (пункт постоянной дислокации - Сары-Шаган, Казахстан) 9-й дивизии ПРО 1-й армии ПВО/ПРО ОН Войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС.
В целях испытаний подмосковной системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в свое время был развернут многоканальный стрельбовый комплекс (МКСК) "Амур-П",
пояснил "Газете.Ru" экс-начальник штаба Войск РКО генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный.
По словам генерал-лейтенанта, "Амур-П" представляет собой сокращенный вариант подмосковной системы ПРО А-135 и в настоящее время является базовым средством 10-го испытательного полигона ПРО для отработки текущих и перспективных задач противоракетной обороны. МКСК, вспоминает военачальник, создавался и испытывался на Государственном научно-исследовательском испытательном полигоне ПВО №10 в период с 1976 по 1990 год.
Как рассказал "Газете.Ru" Сколотяный, МКСК "Амур-П" имеет в своем составе пространственно-разнесенные на расстояние до 100 км средства - многофункциональную РЛС (МРЛС) "Дон-2НП" и командно-вычислительный пункт (КВП) 5К80П с вычислительной системой "Эльбрус", стартовые позиции противоракет ближнего перехвата с шахтным базированием, техническую позицию для подготовки ПР и систему передачи данных и связи 5Я67. "Амур-П" развернут на площадках №7, 8, 35, 6/52 10-го испытательного полигона ПРО. Непосредственно пуск противоракет осуществляется с площадки №35.
МРЛС "Дон-2НП" с крупногабаритными фазированными антенными решетками представляет собой одну грань подмосковной МРЛС "Дон-2Н", развернутой близ города Софрино. "Дон-2НП" (последняя буква означает - "полигонная") способна решать задачи обнаружения, сопровождения целей и противоракет, передавать команды на противоракеты и принимать от них информацию.
Комплекс использует многофункциональную РЛС со стационарной крупногабаритной фазированной антенной решеткой, одновременно работающей по цели и противоракетам, включая передачу и прием информации на последние.
Помимо проверки технических решений и оценки характеристик средств, на МКСК "Амур-П" отрабатывались и отрабатываются все экспериментальные задачи, прежде всего, с пусками противоракет по условным и реальным целям, проводкам баллистических ракет-мишеней в интересах системы подмосковной системы ПРО А-135.
С МКСК "Амур" запускаются противоракеты ближнего перехвата ПРС-1М, выполненные по одноступенчатой схеме с отделяемой управляемой головной ступенью (ОКБ "Новатор").
Противоракеты ближнего перехвата предназначены для поражения боевых блоков на атмосферном участке полета целей и обладают высокими летно-техническими характеристиками, соответствующими современным требованиям, и не имеют аналогов в отечественном ракетостроении.
Ближний перехват обычно осуществляется на высоте от 10 до 50 км.
Испытание любой системы вооружения, будь то противовоздушная, противоракетная или противокосмическая, подчеркивает генерал-лейтенант Сколотяный, немыслимо без развитой, оснащенной высокоточными системами и комплексами траекторных и телеметрических измерений сети измерительных пунктов, связанных между собой линиями связи, и высокопроизводительных средств обработки измерений, которые образуют систему полигонных измерений.
По мнению военачальника, создание новых, более эффективных средств вооружения придает особую актуальность вопросам повышения точности траекторных измерений, их достоверности и сокращения сроков обработки информации. Высокие требования к точности и достоверности обусловлены тем, что по результатам траекторных измерений принимаются ответственные решения о качестве и годности образцов вооружения. Ошибки в принятии таких решений могут иметь тяжелые последствия. В связи с этим развитие траекторных измерений должно существенно опережать развитие объектов измерений, что становится все труднее вследствие недофинансирования.
Пуск противоракеты ПРС-1М с МКСК "Амур-П" 16 июня 2017 года осуществлялся в упрежденную точку и, скорее всего, преследовал целью проверку технического состояния противоракет и последующее заключение о продлении сроков эксплуатации изделий этой партии выпуска.
Михаил Ходаренок
|
17.06.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2012 Испытания новой ПРО Москвы наметили на 2013 год
31.03.2017 Последний рубеж обороны: на что способна стратегическая ПРО России
26.01.2017 Военные показали противоракетный щит Москвы
22.06.2016 Охотники за спутниками
11.05.2016 К «Астрологу» не ходи
11.04.2016 Небесный "зонтик": как охраняется небо Москвы
01.07.2014 Работа над прикрытием
01.04.2013 «Конструкторское бюро машиностроения» (КБМ): Company Profile